Nova pravila za mjerenje brzine: Vozačima prijete veće kazne

Država smanjuje toleranciju pri mjerenju brzine, pa bi ista vožnja po novim pravilima mogla vozača prebaciti u znatno viši kazneni razred.

Hrvatskim vozačima uskoro bi mogle znatno češće stizati kazne za prebrzu vožnju. I s većim iznosima. Državni zavod za mjeriteljstvo uputio je u javno savjetovanje novi Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila brzine u cestovnom prometu, koji donosi značajno smanjenje takozvane ‘sigurnosne razlike’, tolerancije koja se oduzima u korist vozača od brzine koju je izmjerila kamera.

Postojeći sustav iz 2020. godine prilično je velikodušan: od izmjerene brzine oduzimaju se tri kilometra na sat ako je izmjereno do 50 km na sat, deset kilometara na sat pri brzinama od 51 do 100 km na sat, a iznad brzine od 100 kilometara na sat, oduzima se deset posto izmjerene brzine.

Novi prijedlog zadržava toleranciju od 3 kilometra na sat za najniže brzine, no za veće brzine kriteriji su stroži.