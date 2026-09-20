Tvrtke i tržišta

Stomatolozi od HZZO-a traže korekciju tešku 26 milijuna eura

20. rujna 2026.
dentalna medicina, zubar
foto Shutterstock
Luka Kasalo
Luka Kasalo
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

MODDUS traži oko 12.480 eura više po dentalnom timu. HZZO odgovara da ordinacije imaju i druge izvore prihoda te da prati model financiranja

Ugovorni doktori dentalne medicine dobili su znatno manje povećanje godišnje vrijednosti standardnog tima od liječnika obiteljske medicine bez specijalizacije. Dok je vrijednost dentalnog tima povećana za 7,45 posto, vrijednost tima obiteljske medicine porasla je za 19,41 posto. Udruga ugovornih doktora dentalne medicine MODDUS HR zbog toga od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) traži korekciju modela financiranja, upozoravajući da bi postojeći model mogao dovesti do duljeg čekanja pacijenata i smanjene dostupnosti pojedinih usluga.

Iz HZZO-a odgovaraju da je povećanje rezultat izmjena modela financiranja i rasta osnovice za izračun plaća u javnim službama te ističu da DTP limit nije jedini izvor prihoda ugovornih dentalnih ordinacija.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Stomatologija#Zdravstvo#Hzzo#Financiranje#Ordinacije#Moddus Hr#Irma šavorić
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right