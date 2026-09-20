Stomatolozi od HZZO-a traže korekciju tešku 26 milijuna eura

MODDUS traži oko 12.480 eura više po dentalnom timu. HZZO odgovara da ordinacije imaju i druge izvore prihoda te da prati model financiranja

Ugovorni doktori dentalne medicine dobili su znatno manje povećanje godišnje vrijednosti standardnog tima od liječnika obiteljske medicine bez specijalizacije. Dok je vrijednost dentalnog tima povećana za 7,45 posto, vrijednost tima obiteljske medicine porasla je za 19,41 posto. Udruga ugovornih doktora dentalne medicine MODDUS HR zbog toga od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) traži korekciju modela financiranja, upozoravajući da bi postojeći model mogao dovesti do duljeg čekanja pacijenata i smanjene dostupnosti pojedinih usluga.

Iz HZZO-a odgovaraju da je povećanje rezultat izmjena modela financiranja i rasta osnovice za izračun plaća u javnim službama te ističu da DTP limit nije jedini izvor prihoda ugovornih dentalnih ordinacija.