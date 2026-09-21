Na današnji dan

Što da je Hobit napisan u Hrvatskoj, a Priče iz davnine u Engleskoj?

21. rujna 2026.
Nema potvrde je li Tolkien čitao Priče iz davnine, kao što to sugerira alat umjetne inteligencije

Nema potvrde je li Tolkien čitao Priče iz davnine, kao što to sugerira alat umjetne inteligencije

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Goran Litvan
Goran Litvan
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Točno godinu nakon prvog objavljivanja Hobita umrla je Ivana Brlić-Mažuranić, čije se Priče iz davnine uspoređuju s Tolkienovim Međuzemljem

Dana 21. rujna 1937. objavljen je J. R. R. Tolkienov Hobit, knjiga koja će Međuzemlje predstaviti širokoj publici i iz čijeg će uspjeha izrasti Gospodar prstenova te jedna od najvećih svjetskih književnih i filmskih franšiza. Roman je prodan u više od 100 milijuna primjeraka, a iz njega su nastali Gospodar prstenova i filmski serijali koji su na kino-blagajnama ostvarili milijarde dolara prihoda.

Točno godinu dana kasnije, 21. rujna 1938., umrla je Ivana Brlić-Mažuranić, autorica Priča iz davnine, djela koje je po književnoj vrijednosti i originalnosti vjerojatno najbliže onome što je Tolkien učinio za englesku fantastiku.  

No tu se otvara zanimljivije pitanje od pukog uspoređivanja dvaju pisaca.

Velike knjige i mali narodi

Tolkien je stvarao za jezik kojim govori stotine milijuna ljudi i za književno tržište koje je već tada bilo središte globalnog izdavaštva. Ivana Brlić-Mažuranić stvarala je na hrvatskom jeziku za narod koji broji nekoliko milijuna ljudi. Nije pretjerano reći da je razlika u tržištu bila veća nego razlika u talentu.

I Priče iz davnine i Međuzemlje crpe snagu iz drevnih mitova. Tolkien iz nordijske i germanske predaje stvara vilenjake, patuljke i epsku povijest svojega svijeta. Ivana iz slavenske mitologije oblikuje Stribora, Regoča, Kosjenku, Palunka i čitav fantastični svemir koji je za hrvatsku književnost jednako originalan kao Međuzemlje za englesku.  

Što bi bilo da Tolkien i I.B. Mažuranić zamijene nacionalnost?

Zato se može postaviti legitimna provokativna teza:

Da je Priče iz davnine napisao britanski autor, danas bi možda bile temelj globalne franšize vrijedne milijarde dolara. A da je Tolkien pisao na jeziku malog europskog naroda, nije sigurno bi li njegovo Međuzemlje ikad ozbiljnije izašlo iz okvira školske lektire i zakoračilo u svijet filmskih blockbustera.

Naravno, ne treba umanjivati Tolkienovu veličinu. Njegov opus je širi, razrađeniji i izrastao je u cijelu mitologiju. Ali usporedba pokazuje jednu staru istinu: veliki pisci ne nastaju samo iz talenta nego i iz jezika, tržišta i kulturne moći naroda kojem pripadaju.

Možda zato nije sasvim točno nazivati Ivanu Brlić-Mažuranić 'hrvatskim Tolkienom'. Uostalom, Priče iz davnine objavljene su još 1916., više od dva desetljeća prije Hobita. U tom smislu moglo bi se jednako u šali reći i obrnuto:

Nije Ivana Brlić-Mažuranić hrvatski Tolkien. Kronološki gledano, Tolkien je možda bliže tome da bude engleski Ivana Brlić-Mažuranić.

Isti izdavač Priča iz davnine i Hobita

To je rečenica koja će izazvati prijepore, ali lijepo sažima različite sudbine velikih književnika velikih i malih naroda. Jedan je dobio globalnu franšizu, milijarde dolara i filmski spektakl. Druga je dobila mjesto u lektiri i status hrvatskog klasika, iako ne treba podcijeniti ni prijevode na 40-ak jezika, pa je njezino djelo ipak doseglo međunarodnu publiku daleko širu nego što se u Hrvatskoj obično misli. 

A oboje su stvorili svjetove koji i danas žive stoljeće nakon što su nastali. Postoji i simbolična poveznica. Londonsko izdanje engleskog prijevoda Priča iz davnine objavio je 1924. George Allen & Unwin, isti izdavač koji će 13 godina poslije objaviti Hobita. Tako su se Ivana Brlić-Mažuranić i Tolkien, svaki na svoj način, susreli pod istim izdavačkim krovom i prije nego što je Međuzemlje krenulo osvajati svijet.

#Na Današnji Dan#J. R. R. Tolkien#Ivana Brlić-mažuranić#Priče Iz Davnine#Hobit#Fantastika
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