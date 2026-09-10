Preokret u Gospiću: Vlada donosi interventne mjere za otpad

Vučković kaže da su ispunjeni uvjeti za članak 11., a Vlada bi mogla premjestiti otpad i ubrzati izbor izvođača.

Vlada bi danas mogla napraviti važan korak prema interventnom rješavanju problema nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Na dnevni red sjednice Vlade uvršten je Prijedlog odluke o zbrinjavanju neopasnog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću, a ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković sinoć je u HRT-ovoj emisiji Otvoreno izjavila da su se stekli uvjeti za primjenu članka 11. Zakona o gospodarenju otpadom.

Naime, članak 11. propisuje da Vlada u slučaju više sile ili druge opasnosti za ljude, imovinu i okoliš može privremeno narediti ili zabraniti određeno postupanje s otpadom te uvesti obvezne interventne mjere radi zaštite stanovništva i sprječavanja onečišćenja okoliša.

Ta odredba Vladi daje znatno šire ovlasti, a kako se može primijeniti pokazuje odluka Ustavnog suda iz 2023. Ustavni sud je tada utvrdio da je, kada ne postoje okolnosti iz članka 11., odgovornost za gospodarenje otpadom povjerena lokalnim vlastima, dok u slučaju opasnosti iz tog članka središnja izvršna vlast može privremeno narediti ili zabraniti određeno postupanje s otpadom i propisati obvezne mjere.

Sud je to razmatrao upravo u predmetu koji se odnosio na preusmjeravanje otpada na odlagališta na području drugih gradova i općina. To znači da bi Vlada aktiviranjem članka 11. mogla intervenirati u tokove otpada koji se inače rješavaju kroz redovni sustav i odrediti kako će se s gospićkim otpadom postupati.

Da Vlada upravo razmatra takvu intervenciju potvrdio je i premijer Andrej Plenković. Nakon operativnog sastanka rekao je da se razmatra odvoz fizičkog i zakopanog otpada s lokacije PPK Velebit na drugu lokaciju na državnom zemljištu, gdje bi se nastavila njegova trijaža. Dodao je da bi se takvo izmještanje moglo dogovoriti u pregovaračkom postupku, čime bi se znatno skratili rokovi sanacije.

Plan B za Gospić

Vučković je prije nekoliko dana o toj mogućnosti još govorila uvjetno. Najavljujući ‘plan B’ za slučaj problema s javnom nabavom, rekla je da postoje odredbe Zakona o gospodarenju otpadom prema kojima se, ako se steknu uvjeti, mogu primijeniti interventne mjere. Sada tvrdi da su se ti uvjeti stekli, a Vlada ima pripremljen prijedlog odluke o zbrinjavanju otpada u Gospiću.

Tekst prijedloga odluke zasad nije objavljen uz dnevni red sjednice pa još nisu poznati detalji.

S obzirom na to da se prijedlog odnosi na neopasni otpad, moguće je da je neposredni povod upravo jučerašnje poništenje nabave za uklanjanje oko 650 tona otpada iz big-bag vreća.

Pregovarački postupak

Za izbor izvođača na raspolaganju su i brži postupci javne nabave. Jedan od najbržih je pregovarački postupak bez prethodne objave, ali on se zbog iznimne žurnosti može koristiti samo ako je hitnost posljedica događaja koje naručitelj nije mogao predvidjeti i zbog kojih nije moguće čekati redovne rokove. Upravo zato takav postupak za glavninu gospićkog otpada dosad nije bilo jednostavno opravdati: problem je poznat dulje vrijeme, a nakon propalog prvog natječaja uvjeti nabave znatno su izmijenjeni.

Drukčije je bilo kod rušenja Vjesnikova nebodera, gdje je požar stvorio novu i neposrednu opasnost. Ministarstvo je tada bez klasičnog otvorenog natječaja kontaktiralo 34 tvrtke, pet ih pozvalo u pregovarački postupak i posao ugovorilo s Eurcom. Ako Vlada nove nalaze o mogućem širenju onečišćenja ocijeni kao novu okolnost koja zahtijeva hitno postupanje, sličan bi model mogao postati pravno lakše primjenjiv i u Gospiću. Da se o njemu već razmišlja potvrdio je i Plenković, koji je upravo pregovarački postupak spomenuo u kontekstu mogućeg premještanja otpada na drugu državnu lokaciju.

Izjava ministrice o aktiviranju članka 11. dolazi nakon objave dodatnih nalaza pribavljenih u USKOK-ovoj istrazi vezanoj uz lokaciju Bilajska 50. PFAS spojevi pronađeni su u otpadu i podzemnim vodama u neposrednoj blizini ilegalnog odlagališta, dok nisu detektirani u vodi iz javne vodoopskrbe. Objavljena je i analiza podzemne vode nizvodno od odlagališta u kojoj su pronađene čestice plastike, a vještaci navode da rezultati upućuju na povremeno, pulsirajuće ispiranje kroz podzemne putove strujanja, uključujući krške kanale. Moguće je da će se upravo novim nalazima obrazložiti potreba za interventnim postupanjem.

Ubrzanje rokova

Nova odluka dolazi nakon što je propao postupak za uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada iz big-bag vreća. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u srijedu je poništio nabavu. Tabak Grupa za taj je posao ponudila 357,5 tisuća eura bez PDV-a, ali je naknadno povukla ponudu, pa je Fond ostao bez odabranog izvođača.

Preostala ponuda zajednice CE-ZA-R-a i Saubermachera iznosila je 578,5 tisuća eura bez PDV-a te je odbijena jer je premašivala procijenjenu vrijednost i osigurana sredstva.

Problema je bilo i s većim paketom. Na prvi postupak za uklanjanje oko 4.500 tona otpada nije pristigla nijedna ponuda pa je Fond morao pokrenuti novi postupak, procijenjene vrijednosti 4,7 milijuna eura. U ponovljenom postupku, vrijednom 4,72 milijuna eura bez PDV-a, pristigle su dvije ponude, ali izvođač još nije odabran.

Da država razmatra ubrzavanje dosadašnjih postupaka javne nabave, dao je naslutiti i potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić. U srijedu je rekao da su u tijeku tri postupka javne nabave, ali i da će Vlada reagirati ovisno o njihovom ishodu.

– Imamo mogućnost ubrzati rokove i suspendirati dio Zakona o javnoj nabavi – rekao je Bačić.

Danas ćemo saznati kojom će se opcijom Vlada poslužiti kako bi ubrzala rješavanje problema koji već mjesecima puni medijske stupce.