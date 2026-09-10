Dvije godine do izbora: vrijeme je za ozbiljno političko računanje

Pad potpore HDZ-u i SDP-u te rast Mosta i Možemo! tek su početak priče koju će poslovna zajednica sve pozornije pratiti

Prema najnovijem istraživanju CRO Demoskopa, smanjila se potpora HDZ-u (s 27 na 25,3 posto) i SDP-u (s 21,5 na 20 posto), a povećala Mostu (sa 7,7 na 9,5 posto) i Možemo! (s 12,2 na 12,9 posto).

Premda se čini da nije tako, rejting političkih stranaka pozorno se prati u poslovnim krugovima. Prije svega, svaki poduzetnik i menadžer kao privatna osoba ima svoje preferencije. Lijeve, središnje ili desne. Pa je malo onih koji kao navijači ne prate rezultate svoga kluba. U poslovnom pak smislu, rejting stranaka bitna je varijabla za izradu danas popularnih scenarija, a u ozbiljnijim tvrtkama i srednjoročnih planova. Onih za od tri do pet godina.