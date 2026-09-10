Hunter Bidenov LAPTOP meme token pao za 99 posto u nekoliko sati

Cijena je dosegla vrhunac unutar nekoliko minuta, a zatim pala za 99 posto jer se slaba likvidnost susrela s valom prodaje

Kontroverzni Hunter Bidenov meme token naziva LAPTOP pojavio se na kripto tržištu u srijedu ujutro i odmah učinio ono što je većina celebrity meme coina prije njega učinila, klasičan pump and dump.

Token, nazvan po sagi s laptopom iz Delawarea koja je pratila Bidena tijekom izbora 2020. i godinama nakon toga, pokrenut je na Baseu, Coinbaseovom ethereum layer 2 blockchainu, u srijedu u osam sati ujutro po istočnom vremenu.

Tvrtka za blockchain obavještajne podatke Arkham izvijestila je da je LAPTOP dosegao vrhunac od 190,81 dolara samo dvije minute kasnije, što je vrhunac koji je implicirao ukupnu ponudu blizu 144 milijarde dolara u odnosu na fond likvidnosti koji je sadržavao samo 48.000 dolara.

Taj jaz između procjene i stvarne likvidnosti trgovanja doveo je do kolapsa. U roku od 30 minuta, LAPTOP je izgubio oko 90 posto svoje vrijednosti, a do sat vremena trgovao je blizu 4,77 dolara.

Do poslijepodneva, token se stabilizirao u niskim jednoznamenkastim vrijednostima, mijenjajući vlasnika oko 1,97 dolara, što je gotovo 99 posto manje od njegovog maksimuma, ali je i dalje bio u porastu od dvoznamenkastih vrijednosti u nekim kratkim intervalima jer je slabo trgovanje održavalo cijenu na uzlaznoj razini. To je dovoljno za tržišnu kapitalizaciju od 780 milijuna dolara i potpunu procjenu od 2,2 milijarde dolara, što ga svrstava među 100 najvećih kriptovaluta prema tržišnoj kapitalizaciji.

Trackeri na blockchainu pratili su obje strane trgovine u stvarnom vremenu. Oni koji su se riješili što su brže mogli, profitirali su od lansiranja. Jedan novčanik je povukao 249.800 dolara s Binancea prije lansiranja, kupio 9.124 LAPTOP-a, a zatim prodao većinu pozicije nekoliko minuta kasnije za otprilike 1,18 milijuna dolara.

Drugi trgovac nije imao toliko sreće. Trgovac je potrošio oko 200.000 dolara kako bi kupio 919 LAPTOP-a po cijeni od gotovo 218 dolara po tokenu. ‘Investicija’ je vrijedila manje od 3.000 dolara sat vremena kasnije, prema istom praćenju. Razlika između dva ishoda gotovo se u potpunosti svela na vrijeme mjereno u sekundama, a ne minutama.

Politika i meme coinovi

Priča o lansiranju LAPTOP-a gotovo u potpunosti prati ono što se dogodilo s dva najistaknutija politička meme coina koja su se pojavila prije njega. Token TRUMP predsjednika Donalda Trumpa dosegao je vrhunac od blizu 75 dolara ubrzo nakon lansiranja u siječnju 2025., a sada trguje oko 2,24 dolara, što je pad od otprilike 97 posto u odnosu na najvišu vrijednost.

Gotovo milijun vlasnika zajedno je izgubilo procijenjenih 3,81 milijardi dolara. Token Melanije Trump slijedio je sličan put, srušivši se za više od 99 posto od vlastitog vrhunca. Biden je izgradio tokenomiku LAPTOP-a izravno oko te povijesti, izdvajajući dio airdropa za novčanike koji su izgubili novac držeći TRUMP.

Ovaj ishod unaprijed je djelovao kao najvjerojatniji scenarij čak i prije pokretanja LAPTOP-a. Politički i celebrity tokeni pouzdano privlače brzi prvi val kupaca bez obzira na to kako se internet osjeća prema osobi koja stoji iza njih, ali drugi val u većini slučajeva donosi samo gubitke.

Prerano je reći

Prvi sati trgovanja slijedili su obrazac pump-and-dump: koncentrirana ponuda, slaba likvidnost, brzi skok uzrokovan botovima te pad nakon što su rani kupci ostvarili profit. To očitanje odgovara svemu vidljivom na grafikonu i blockchain podacima do sada, ali nije neočekivano i čini se da je dio mnogih događaja lansiranja.

Samo za referencu, SpaceX (najveći svjetski IPO) trgovao je ispod svoje cijene kotacije većinu vremena otkako je na tržištu, što znači da je većina njegovih vlasnika bila u minusu od IPO-a, a niti jedan trgovac koji je kupio SPCX tijekom prvog tjedna njegovog lansiranja trenutno ne ostvaruje profit.

Uzimajući to u obzir, token koji je već pao za gotovo 99 posto od svog vrhunca ima ograničen prostor za puno daljnji postotni pad, a LAPTOP-ova tokenomika i dalje ima mehanizme, šestomjesečno zaključavanje osnivačkih tokena, raspored uništavanja tokena od 30 događaja i postupne runde airdropa, koji se odvijaju tijekom mjeseci, a ne sati.