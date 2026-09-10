U novom broju doznajte više o domaćim multinacionalkama

Analizirali smo kompaniju Loading, a donosimo i poduzetničku priču Bore Milivojevića i Koykana

U sjeni protesta zbog otpada u Gospiću prošao je skup u slavonskim Andrijaševcima. Ondje je HDZ-ov načelnik biračima koji su ga izabrali u prvome krugu podignuo cijenu odvoza smeća do 400 posto. Pa su se oni okrenuli protiv njega. Udarac po džepu glasača možda je presudniji od zatrovane vode, naglašava Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, u ovotjednim ‘Ekonomalijama‘.

Sadašnje usporavanje ne mora biti signal završetka uspješnog razdoblja rasta. Može biti prelazak iz faze u kojoj su rast snažno podupirali potrošnja, investicijski ciklus i europska sredstva prema onoj u kojoj će sve veću ulogu imati produktivnost, inovacije, privatne investicije i izvoz, sažima rektor Sveučilišta u Dubrovniku Nebojša Stojčić. Više o gospodarskom rastu saznajte u aktualnoj temi.

Nakon višegodišnje letargije izazvane financijskom krizom, posljednjih godina domaće tržište kapitala ​postalo je zanimljivije ulagačima, i to ne samo domaćima već i onima iz susjednih država. Svjedoči tomu i vijest s kraja kolovoza da je slovenska investicijska kuća Ilirika postala prvi udaljena (engl. remote) članica Zagrebačke burze. Ilirika nije potpuno nepoznata u Hrvatskoj. Prije krize ovdje je imala podružnicu koja je 2007., na vrhuncu tržišta, imala 128 milijuna eura prometa. No s udarom krize povukla se iz Hrvatske. Što danas misli o toj odluci, ali i o sadašnjem stanju na slovenskoj i hrvatskoj burzi, za Lider govori osnivač i predsjednik Uprave Ilirike Igor Štemberger, jedan od veterana slovenske burze.

Kad je riječ o tome na koja tržišta najviše 'pikiraju' domaće tvrtke, najčešće se najprije gleda regija, prije svega Slovenija, Srbija i šira Adria, jer ta su tržišta hrvatskim poduzetnicima prirodno bliža. Nakon toga interes se često usmjerava prema Austriji, Njemačkoj i Italiji, posebno u tvrtkama koje traže veće tržište, stabilniju industrijsku bazu ili jači međunarodni iskorak. Više o domaćim multinacionalkama doznajte u temi broja.

Analizirali smo kompaniju Loading, a donosimo i poduzetničku priču Bore Milivojevića i Koykana, koji u roku od pet do sedam godina očekuje izlazak na burzu.