Infobip ubrzao rast, čak 53 posto prihoda stiže mu iz SAD-a

Kompanija ove godine bilježi rast prihoda od 20 posto, očekuje i veću dobit te najavljuje potpunu transformaciju poslovanja uz AI

piše: Dražen Katalinić Vodeća domaća i globalna komunikacijska platforma, tvrtka Infobip, obilježava 20 godina rada uz transformaciju poslovanja s pomoću umjetne inteligencije (AI) te očekivani rast financijskih pokazatelja. U kompaniji vjeruju da će i u ovoj godini ostvariti rast prihoda, istaknuli su čelni ljudi tvrtke u Vodnjanu, odakle su osnivači Infobipa Silvio Kutić, izvršni direktor, i Izabel Jelenić, tehnički direktor, 2006. godine krenuli u ICT biznis.

Na susretu s medijima povodom 20 godina poslovanja i prilikom obilaska kompanijina kampusa Pangea, koji je s radom počeo 2017., Kutić je iznio i podatke prema kojima Infobip trenutačno posluje na svim kontinentima, u više od 70 ureda diljem svijeta, s oko 3500 zaposlenih, od kojih je više od 1500 zaposleno u Hrvatskoj i BiH. Upravo će BiH, odnosno Sarajevo, kako je najavljeno, biti mjesto njihova novog kampusa koji se priprema, trećeg nakon Vodnjana i Zagreba.

Infobip je prošle godine ostvario rast ukupnih globalnih prihoda od 17,5 posto u odnosu na 2024., dok je dobit prije oporezivanja sa 130 milijuna eura skočila na 200 milijuna eura, a već u ovoj godini bilježe rast prihoda od 20 posto u odnosu na lani. Rast dobiti stoga očekuju i u 2026., uz nastavak zapošljavanja i ulaganja u edukacije i urede diljem svijeta, kao i u proizvode i usluge temeljene na AI-ju.

Infobip također ulaže u podatkovne centre. Kažu da ih imaju više diljem svijeta, odnosno svugdje gdje posluju, te da su potrebe za podatkovnim centrima zbog AI-ja sve veće, dok u Hrvatskoj imaju manje podatkovne centre za vlastite potrebe u kampusima u Vodnjanu i Zagrebu.

Više od polovice prihoda stiže iz Sjeverne Amerike

Među glavnim tržištima za poslovanje u Infobipu navode Sjevernu Ameriku, posebice Sjedinjene Države, odakle im stiže više od polovice ukupnih prihoda, odnosno 53 posto. No Kutić kaže da im Europa i dalje ostaje jedna od važnijih regija za poslovanje, a to potvrđuje i njihova uključenost u veliki europski projekt IPCEI-CIS za stvaranje globalne komunikacijske platforme iduće generacije.

Silvio Kutić

Rok za taj projekt je 2028., a Infobip u njemu sudjeluje s još 110 tvrtki, s ciljem povećanja tehnološke konkurentnosti Europe. Njegov voditelj u Infobipu Damir Prusac kaže da sve ide dobro, ali da i u tome, kao i u svemu, moraju biti brzi zbog brzog razvoja tehnologije. Kao problem izdvojio je teške i spore administrativne procese u svim europskim zemljama.

Tehnički direktor Jelenić najavio je potpunu predanost kompanije AI-ju i razvoju te tehnologije, pri čemu su im, kao i dosad, najvažniji ljudi te njihova znanja i vještine. Zbog toga kompanija veliku pozornost posvećuje zaposlenicima i vodi računa o tome da se ugodno osjećaju jer samo tako mogu biti i inovativni. Upravo je po inovativnosti Infobip među najboljim kompanijama u svijetu i Europi prema listama mnogih globalnih analitičkih kuća, primjerice ispred BMW-a.

- Puno smo toga napravili u 20 godina, inovirali, postali izvrsni, ali put ide dalje i nema \'ušuškavanja\' jer to nikada nismo ni radili. Jako je bitno da je to stvarno konstantno, da se stalno inovira i smišljaju nova rješenja, jer bez toga bismo odavno zaostali za konkurencijom - poručio je Jelenić.

AI nije samo novi alat, nego promjena načina poslovanja

Kao najvažnije za iduće godine izdvojio je transformaciju kompanije, ali i njezinih proizvoda i komunikacije s klijentima na temeljima AI-ja. Smatra da tvrtke nigdje u svijetu, pa ni u Hrvatskoj, ne smiju propustiti tu transformaciju jer AI nije samo nekakav dodatni alat koji će netko instalirati na računalo i koristiti ga umjesto Excela, nego je riječ o stvarnoj promjeni načina razmišljanja i poslovnih procesa.

- To ne vrijedi samo za inženjere i ICT, nego je nešto o čemu mi pokušavamo interno u firmi educirati apsolutno sve ljude, znači i financije i pravnike. Svi moraju biti svjesni što AI donosi, koji su njegovi benefiti i gdje ga i kako možemo koristiti - dodao je.

U sklopu godišnjeg susreta s partnerima i klijentima "Infobip Vision" u Istru su došli Infobipovi klijenti iz 39 zemalja te zaposlenici iz 22 zemlje svijeta. Među njima su, primjerice, i predstavnici sveučilišta iz Miamija (SAD) te tvrtki iz Indije i drugih zemalja, koji su za hrvatske medije hvalili suradnju s Infobipom, a mnogi vjeruju da će zahvaljujući kompaniji Hrvatska postati i "hub za AI".

Njima je, kao i novinarima, predstavljena i Infobipova glavna AI platforma AgentOS, kao i način na koji se kreira vlastiti AI agent, koji preuzima sve više različitih poslova.