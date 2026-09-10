Burza Nautike slavi 300. izdanje

Četvrt stoljeća izvještavanja o razvoju hrvatske nautike obilježeno je posebnim brojem i retrospektivom promjena

Burza Nautike već 25 godina prati ljude, brodove i promjene koje oblikuju hrvatsku nautiku. Jubilarni 300. broj zato nije samo izdavački uspjeh, već svojevrsna kronika četvrt stoljeća razvoja nautike, brodogradnje, tehnologije i života na moru.

Prvi broj objavljen je 1. listopada 2001., u vremenu kada su internet, digitalna tehnologija i suvremeni navigacijski sustavi tek ulazili u svakodnevicu. Ideja je od početka bila stvoriti stručan i vjerodostojan magazin koji će na jednom mjestu povezati plovila, opremu, testove, savjete i novosti te biti koristan svim nautičarima – od vlasnika malih brodica i ribara do profesionalaca i brodograditelja.

Tijekom godina Burza Nautike pratila je razvoj domaće brodogradnje, marina, čartera, nautičkog turizma i sigurnosti na moru. Posebno mjesto zauzeli su testovi plovila, koji su se temeljili na stvarnom ponašanju brodova na moru, a ne samo na tvorničkim podacima.

Velike promjene dogodile su se i na području tehnologije. GPS, digitalna kartografija i moderna elektronika danas su standard, dok se sve više govori o umjetnoj inteligenciji, električnim pogonima, autonomnim plovilima i održivosti. Burza Nautike nastojala je te promjene ne samo pratiti nego ih čitateljima i objasniti.

Iza svakog broja stoje urednici, novinari, fotografi, stručnjaci i brojni suradnici koji su godinama stvarali sadržaj. Zahvaljujući njima, magazin je postao svojevrsna arhiva hrvatske nautike i mjesto na kojem su generacije čitatelja pronalazile korisne informacije.

Danas, uz tiskano izdanje, Burza Nautike ima snažnu digitalnu prisutnost, ali i dalje čuva vrijednost tiskanog magazina. Tri stotine brojeva tako predstavljaju dokument vremena i svjedočanstvo o tome koliko su se promijenili brodovi, motori, tehnologija i sami nautičari.