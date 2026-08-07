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Računa li se službeni put u radno vrijeme? Evo što kaže zakon

7. kolovoza 2026.
službeno putovanje
foto Shutterstock
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Kada se sati provedeni na putovanju računaju kao radno vrijeme, a kada ne te u kojim slučajevima pripada naknada za prekovremeni rad

Piše: Stjepan Lović

Zakon o radu definira pojam radnog vremena, ali ne definira pojam službenog puta, odnosno vremena provedenoga na službenome putu. U slučaju upućivanja radnika na službeni put poslove će obavljati u nekome drugome mjestu koje je odredio poslodavac. To mjesto može biti udaljeno nekoliko sati od uobičajenoga mjesta rada radnika, pa oni samo na putovanje od mjesta rada utroše i do nekoliko sati kako bi počeli raditi u tome drugome mjestu rada u ugovoreno vrijeme, zbog čega ukupno vrijeme na službenome putu prelazi radnikovo redovito radno vrijeme.

Postavlja se pitanje smatra li se vrijeme provedeno na putu do drugoga mjesta rada također radnim vremenom te imaju li radnici pravo na prekovremene sate kad ukupno vrijeme provedeno na putu prelazi redovito radno vrijeme.

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#Radno Vrijeme#Zakon#Službeni Put#Radni Odnos#Prava Radnika#Prekovremeni Rad#Sudska Praksa
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