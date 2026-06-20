E-bicikli bez blokade: Kako vozači zaobilaze limit od 25 km/h

Tuning čipovi uklanjaju ograničenja brzine, ali vozače izlažu gubitku jamstva, kaznama i ozbiljnim sigurnosnim rizicima

U posljednje vrijeme na cestama se gotovo može vidjeti više električnih bicikala negoli onih običnih. Ljudi su postali komotni, da ne kažemo lijeni, pa je i pedaliranje (a i odgurivanje u slučaju romobila) mnogima postalo prenaporno. Posebno je trend vidljiv na obali gdje more fizički nespremnih juri na biciklima derući kilometre, ne prolijevajući pritom ni trunke znoja. Voziš uzbrdo, motor ti pomaže, brzina raste i sve je dobro dok ne stigneš do 25 kilometara na sat, kad električna asistencija jednostavno nestane. Onima koji nikad ne stignu do tih 25 km/h, ovo uopće nije tema, ali za sve one koji se vole voziti malo brže, takva ograničenja znače i problem i frustraciju.

Trenutak u kojem se motor koji može dati više snage odjednom utiša, a vozač ostane jedini 'konjski' pogon, za milijune vlasnika električnih bicikala diljem Europe postao je simbol sukoba između tehnologije i zakona. A europska regulativa i hrvatski zakon jasno propisuju da električni bicikl smije pomagati vozaču samo do 25 km/h i uz najveću kontinuiranu snagu od 250 W, nakon čega se isključi, što znači da e-bicikl ostaje funkcionalan, ali bez električne pomoći. Razlika u osjećaju, kako opisuju entuzijasti, jest kao kad vam netko stavi uteg na nogu dok trčite.