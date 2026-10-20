Upisi u 40. generaciju MBA studija EFZG

Program za profesionalce koji žele razviti upravljačke kompetencije, proširiti poslovna znanja i ubrzati karijerni razvoj

U tijeku su prijave za upis u 40. generaciju sveučilišnog specijalističkog studija Poslovno upravljanje – MBA Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Riječ je o programu naprednog poslovnog obrazovanja za profesionalce koji žele unaprijediti svoja menadžerska znanja i kompetencije, preuzeti veću odgovornost u organizaciji te donositi kvalitetnije poslovne odluke.

Program je namijenjen stručnjacima različitih profesionalnih usmjerenja koji žele razvijati svoje menadžerske kompetencije, a posebno je koristan onima koji dolaze iz neekonomskih područja i žele steći čvrstu podlogu iz poslovne ekonomije i menadžmenta za daljnji razvoj karijere. Studij traje tri semestra i nosi 90 ECTS bodova, a nastava je organizirana tako da je prilagođena poslovnim obvezama polaznika. Tijekom studija obrađuju se ključna područja poslovnog upravljanja, od strategije, marketinga i financijskog menadžmenta do upravljanja ljudskim potencijalima, međunarodnog poslovanja i suvremenih upravljačkih izazova. Uz predavanja profesora EFZG-a, dodatnu vrijednost programu daju gostujući stručnjaci iz poslovne prakse, koji teorijska znanja povezuju s konkretnim poslovnim iskustvima. Polaznicima se ujedno pruža mogućnost profesionalnog povezivanja i razmjene iskustava kroz MBA EFZG Alumni zajednicu.

Međunarodnu dimenziju programu daje suradnja s renomiranom poslovnom školom Clermont School of Business, koja polaznicima MBA EFZG studija pruža mogućnost stjecanja međunarodne diplome Master of International Management.

Prijave za upis otvorene su do 30. listopada 2026. godine, a više informacija o programu i uvjetima upisa dostupno je na službenim stranicama MBA studija EFZG-a: https://www.efzg.unizg.hr/poslovno-upravljanje-mba/7719.