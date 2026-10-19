U Makarskoj izgrađeno gotovo triput više stanova nego što je prodano

Na Jadranu je u deset godina sagrađeno gotovo 71 tisuću stanova, dok je prodaja od 2022. pala gotovo 40 posto. Cijene i dalje rastu.

Iako građevinski zamah na hrvatskom Jadranu ne posustaje, tržište nekretnina pokazuje znakove usporavanja. U posljednjih deset godina u sedam jadranskih županija završeno je 70.959 stanova, od ukupno 130.062 u Hrvatskoj, odnosno više od polovice svih novih stanova. No posljednji statistički podaci pokazuju da se građevinski zamah prebacuje na kontinent, gdje broj novoizgrađenih stanova raste brže nego na obali.

Još 2023. godine Jadran je nosio gotovo 60 posto ukupne hrvatske stanogradnje, no taj se udio do 2025. istopio na 50,7 posto. Iako se broj završenih stanova na obali nije smanjio, gradnja je u ostatku zemlje rasla brže. Sličan trend pokazuju i građevinske dozvole: broj stanova predviđenih dozvolama na Jadranu lani je pao za pet posto, dok je u ostatku Hrvatske porastao za približno 24,5 posto.

Još je izraženiji pad prodaje. Prema podacima Ekonomskog instituta Zagreb, broj kupoprodaja stanova i apartmana na Jadranu od 2022. do 2025. smanjio se za 39,4 posto, dok je u ostatku Hrvatske pad iznosio 26,2 posto. Samo u proteklih godinu dana prodaja stanova i apartmana uz more pala je za 23,1 posto, što je gotovo dvostruko oštriji pad nego na kontinentu.

Unatoč ovom očitom zastoju i sve većem broju novoizgrađenih kvadrata, cijene nekretnina u obalnim biserima i dalje idu prema gore. Dovodi se tako u pitanje mantra da su masovna izgradnja i povećanje ponude sami po sebi čarobni štapić koji će obuzdati rast cijena.

Nesrazmjer prodaje i izgrađenih stanova

Upravo je zato zanimljivo pogledati što se događa u gradovima koji su posljednjih deset godina bili rekorderi po stambenoj izgradnji. U nekima od njih podaci otkrivaju nesrazmjer: broj završenih stanova veći je od ukupnog broja evidentiranih kupoprodaja, premda one uključuju i novogradnju i starogradnju.

Najočitiji primjer tog trenda pruža Makarska, gdje je u posljednjih deset godina sagrađeno 2.680 stanova, dok je u istom razdoblju zabilježeno 2.037 kupoprodaja. Pritom službena statistika obuhvaća i rabljene stanove, što znači da je broj kupoprodaja novogradnje još manji.

No, pravi preokret dogodio se u posljednje tri godine. Dok je od 2016. do 2022. broj kupoprodaja još uvijek premašivao broj završenih stanova, od 2023. situacija se naglo promijenila. U samo tri godine završeno je čak 1.135 novih stanova, a evidentirane su tek 402 kupoprodaje.