Franjo i Filip Dodić čuvaju tajne zanatske proizvodnje Zlatarne Dodić

24. siječnja 2026.
Zlatarna Dodić, Dubrava 2.Franjo Dodić, Filip Rodić
foto Boris Ščitar
Valentina Starčević
Valentina Starčević

Iako rado govore o inovacijama i unaprjeđivanju procesa, tehničke detalje ne dijele javno jer su dio internog znanja i konkurentske prednosti

Cijena zlata skače u nebo i uopće ne pokazuje naznake smirivanja. Štoviše, očekuje se daljnji znatan rast zbog nastavka nesigurnosti u svijetu i posljedično sve veće potražnje za tim plemenitim metalom. Čak se i u Hrvatskoj, koja nije toliko slovila za državu u kojoj građani ulažu u investicijsko zlato, počelo događati upravo suprotno zato što je kupnja zlata postojano i isplativo ulaganje u nesigurnim vremenima.

Geopolitičke nestabilnosti, inflacijski pritisci te središnje banke koje kupuju zlato znatno povisuju njegovu cijenu, koja je trenutačno oko 119.500 eura za kilogram, iznose Franjo i Filip Dodić, vlasnici Zlatarne Dodić.

To izravno utječe na kretanja na tržištu nakita pa, prema mišljenju braće Dodić, s obzirom na to da se kraj rasta cijene zlata ne nazire i mnogo država povećava svoje zalihe, pouzdana nabava, upravljanje troškovima i stručnost u izradi nakita ostaju ključ njihova uspješna poslovanja i nakon 55 godina tradicije.

