Burze u padu, nafta skače: Bliski istok uzdrmao tržišta

Europske i azijske burze potonule su pod pritiskom tehnološkog sektora, dok je nafta skočila gotovo 5 posto

Na europskim su burzama u ponedjeljak ujutro cijene dionica pale, što je posljedica pritiska na tehnološki sektor i rasta napetosti na Bliskom istoku.

STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica bio je u 9,30 sati u minusu 0,8 posto. Pritom je londonski FTSE indeks oslabio 0,30 posto, na 10.337 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,13 posto, na 24.480 bodova, a pariški CAC 0,81 posto, na 8.155 bodova.

I na azijskim su burzama cijene dionica pale. MSCI indeks azijsko pacifičkih-dionica bio je u 9,30 sati u minusu gotovo 2 posto. Pritom su cijene dionica u Australiji, Indiji, Šangaju, Hong Kongu, Japanu i Južnoj Koreji pale između 0,7 i 4,2 posto.

Pod najvećim su pritiskom tehnološke dionice, kao i u petak na Wall Streetu, kada je taj sektor u prosjeku potonuo 5,8 posto.

Oštar pad najveće svjetske burze uslijedio je nakon dobrih pokazatelja s američkog tržišta rada. Broj zaposlenih u svibnju porastao je za 172.000, gotovo dvostruko više nego što se očekivalo.

Očekuje se povećanje kamata Feda

Taj podatak pokazuje da je američko tržište rada u dobroj formi, ali i da nema potrebe za smanjenjem kamatnih stopa američke središnje banke, čemu su se ulagači nadali.

Naprotiv, kako se zbog krize na Bliskom istoku cijene nafte održavaju na povišenim razinama, posljednjih mjeseci raste inflacija, pa će Fed vjerojatno krajem godine morati povećati kamatne stope, što bi usporilo rast gospodarstva.

- Ključno je pitanje je li ovo zdrava stanka nakon devet tjedana rasta cijena dionica ili je tržište dosegnulo vrhunac. Osim toga, predstoje javne ponude dionica SpaceX-a i Antrophica, što je dio ove stanke – treba li napraviti mjesta za nove dionice ili preispitati valuacije - kaže Bob Savage, strateg u BNY.

Rast napetosti na Bliskom istoku

Negativno na tržišta utječe i rast napetosti na Bliskom istoku. U nedjelju navečer Izrael je napao predgrađe Bejruta, po prvi puta otkad je SAD najavio mirovni plan za Libanon prošli tjedan, a Iran je kasnije ispalio projektile na izraelske mete. Izrael je, pak, uzvratio napadima na Iran, dovodeći u opasnost pregovore o okončanju rata.

Cijene nafte porasle više od 4 posto

Zbog rasta napetosti na Bliskom istoku, cijene su nafte snažno porasle. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros ojačala 4,80 posto, na 97,55 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 4,40 posto, na 94,50 dolara.