Samo 7 posto zaposlenika u Hrvatskoj je motivirano: Kako stvoriti tim koji želi više?

Radionicu vodi Hrvoje Bulat, psiholog, savjetnik za leadership, trener liderskih vještina i Systemic Team Coach

Prema Gallupovu istraživanju za 2025. godinu, samo sedam posto zaposlenika u Hrvatskoj istinski je motivirano za rad. U takvom okruženju sve više menadžera i vlasnika tvrtki suočava se s istim pitanjem - kako voditi ljude tako da postižu rezultate, a pritom ostanu angažirani i zadovoljni?

Odgovore na ta pitanja donosi dvodnevna praktična radionica OAK Leadership Model Training™, koja će se održati 16. i 17. lipnja u hotelu International u Zagrebu, u organizaciji Lidera.

Riječ je o edukaciji namijenjenoj voditeljima timova, direktorima, vlasnicima malih i srednjih tvrtki te menadžerima srednje razine koji žele razviti svoje liderske vještine i izgraditi motivirane, odgovorne i učinkovite timove.

Kako motivirati demotivirane, a zadržati najbolje ljude?

OAK Leadership Model Training™, polaznicima pruža konkretne alate za svakodnevne izazove upravljanja ljudima. Kroz dva dana intenzivnog rada sudionici će naučiti kako:

prepoznati duboke potrebe zaposlenika i pretvoriti ih u pokretač razvoja

motivirati demotivirane članove tima

razvijati i zadržati motivirane zaposlenike

davati zahtjevnu povratnu informaciju bez narušavanja odnosa

postaviti jasne, mjerljive i motivirajuće ciljeve

voditi kratke i učinkovite sastanke koji potiču odgovornost i timski duh

izgraditi kulturu međusobne podrške i suradnje.

Program se temelji na praktičnim situacijama iz poslovnog okruženja, a naučene metode moguće je primijeniti već prvi radni dan nakon edukacije.

Predavač s više od 20 godina iskustva

Radionicu vodi Hrvoje Bulat, psiholog, savjetnik za leadership, trener liderskih vještina i Systemic Team Coach. Tijekom više od dva desetljeća iskustva radio je na razvoju rukovoditelja i zaposlenika te je godinama vodio tim za podršku za više od tisuću prodavača u jednoj od vodećih hrvatskih kompanija.

Autor je stručnih članaka za Lider, Netokraciju i europski AIHR (Academy to Innovate HR), a član je i Harvard Business Review Advisory Councila.

Za sve koji žele istovremeno ostvarivati vrhunske rezultate i graditi angažirane timove, OAK Leadership Model Training™, pruža konkretan i primjenjiv sustav vođenja ljudi.

Još 5 dana za prijavu – osiguraj svoje mjesto!

Prijaviti se možete putem poveznice: https://lider.events/oak-leadership/registracija/