40 ispod 40

Dominik Milolož: Otvaramo prvi dućan Tvornice zdrave hrane u Sloveniji

12. travnja 2026.
Elvis Kajtazović i Dominik Milolož

Elvis Kajtazović i Dominik Milolož

Roko Kalafatić
Roko Kalafatić

Suosnivač Tvornice zdrave hrane o tome kako je mali prostor na Malešnici prerastao u jedan od najvećih webshopova zdrave hrane u Hrvatskoj

U Lideru smo nedavno objavili rang-listu 40 najuspješnijih hrvatskih poduzetnika mlađih od 40 godina, a u narednim danima donosimo pojedinačne priče svakog od njih. Na redu je Dominik Milolož, jedan od suosnivača Gallerie Internazionale, tvrtke koja stoji iza brenda Tvornica zdrave hrane, koji je pokrenuo zajedno s Elvisom Kajtazovićem 2015. godine.

Ovaj poduzetnički dvojac krenuo je iz malog prostora na Malešnici koji su koristili kao neformalno skladište, a danas vode mrežu od 15 poslovnica diljem Hrvatske, jedan od najvećih webshopova zdrave hrane u zemlji i vlastitu robnu marku Nutrigold s više od 390 proizvoda. Tvrtka zapošljava 180 ljudi, a prema podacima Fine ukupni prihodi u 2024. iznosili su 18,86 milijuna eura, što je rast od 11,48 posto u odnosu na prethodnu godinu, uz neto dobit od 278.831 eura.

Za Kajtazovića i Miloloža nije postojao taj jedan trenutak koji je sve promijenio, nego 'postepeno slaganje slika' iz kojih je postajalo sve jasnije da postoji prostor koji nitko nije ozbiljno popunio.

