Alphabet preskočio Apple i dosegnuo vrijednost od 4 bilijuna dolara

Apple je potvrdio da će Gemini pogoniti novu Siri, a tržište je Alphabetu odmah dodijelilo povijesnu valuaciju

U svijetu visoke tehnologije, gdje se tržišna dominacija mjeri stotinama milijardi dolara, ponedjeljak je donio prekretnicu koja će se dugo analizirati. Alphabet, krovna kompanija Googlea, dosegnula je tržišnu kapitalizaciju od četiri bilijuna dolara. Ovim skokom Alphabet nije samo probio psihološku granicu, već je s pozicije druge najvrjednije kompanije svijeta istisnuo dugogodišnjeg rivala, Apple.

Glavni okidač za ovakav uzlet dionica, koje su u 2025. godini narasle 65 posto, krije se u neočekivanom savezništvu. Apple je, naime, službeno potvrdio da će upravo Googleov model umjetne inteligencije, Gemini, postati tehnološki temelj za veliku nadogradnju Siri, digitalnog asistenta koji se nalazi u svakom iPhoneu. Iako financijski detalji ugovora ostaju poslovna tajna, analitičari sugeriraju da bi se moglo raditi o godišnjoj naknadi od oko milijardu dolara, što je jasan signal da je Apple, u utrci za AI prevlast, odlučio povjerenje pokloniti Googleovoj infrastrukturi.

OpenAI podbacio

Ovaj dogovor predstavlja golemu pobjedu za Alphabet i svojevrsno priznanje kvalitete njihova AI razvoja. Dok je OpenAI sa svojim modelom GPT-5 donekle podbacio u ispunjavanju visokih očekivanja tržišta, Google je iskoristio priliku i nametnuo Gemini kao najsposobnije rješenje na tržištu. Uz to, uspjeh novog Nano Banana generatora slika dodatno je učvrstio percepciju Googlea kao lidera u kreativnoj primjeni umjetne inteligencije.

Zanimljivo je promatrati i transformaciju unutar samog Alphabeta. Dok oglašivački biznis putem Searcha i YouTubea ostaje stabilan stup prihoda, nekadašnji autsajder, Google Cloud, postao je glavni motor rasta. Uz rast prihoda od 34 posto u trećem kvartalu, ovaj je odjel privukao čak i pažnju legendarnog investitora Warrena Buffetta, čiji je Berkshire Hathaway ušao u vlasničku strukturu Alphabeta. Googleova strategija iznajmljivanja vlastitih AI čipova vanjskim klijentima pokazala se kao vizionarski potez koji je transformirao njihovo poslovanje u oblaku.

S druge strane, za Apple ovaj potez nosi podijeljene osjećaje. jIako partnerstvo s Googleom rešava problem kaskanja u razvoju vlastitih AI modela, ono istovremeno priznaje da trenutno nema dovoljno snažan in-house odgovor na izazove generativne umjetne inteligencije. Ipak, investitori su vijest dočekali s optimizmom, vjerujući da će pametnija Siri potaknuti novi ciklus prodaje iPhonea, što je Appleu nasušno potrebno nakon nekoliko stagnirajućih godina.

Spor oko monopola

Put do vrha za Alphabet nije bio bez prepreka. Kompanija i dalje navigira kroz složene antitrustovske procese u Sjedinjenim Državama. Iako su u rujnu izbjegli najcrnji scenarij prisilnog razbijanja kompanije zbog dominacije Chromea i Androida, još uvijek ih čeka rješenje spora oko monopola na tržištu online oglašavanja. Sudski epilog tog slučaja mogao bi značajno promijeniti strukturu kompanije, no u ovom trenutku, tržište je fokusirano isključivo na blistavu AI budućnost.

Alphabet se tako pridružio elitnom klubu kompanija poput Nvidije i Microsofta, koje su uspjele zajahati val AI revolucije i pretvoriti ga u konkretnu tržišnu vrijednost. Dok se Siri priprema za svoj 'Gemini makeover', tehnološki svijet s nestrpljenjem iščekuje hoće li ovaj savez zacementirati Googleovu dominaciju ili će Apple, uz tuđu pomoć, ponovno preuzeti tron najvrjednijeg na svijetu.

Napad na lidere

Dok se Siri priprema za svoj 'makeover', ovaj dogovor povlači i duboke strateške implikacije koje izravno pogađaju osovinu Microsoft-OpenAI, dosadašnje neprikosnovene lidere AI ere. Appleovim odabirom Geminija kao primarnog temelja, OpenAI gubi status jedinog zlatnog standarda, dok Microsoft ostaje bez aure tehnološke ekskluzivnosti. Alphabetov skok na 4 bilijuna dolara stoga nije samo broj na burzi, već jasna poruka investitora da je Google, kroz sinergiju Clouda i globalnih partnerstava, uspio transformirati svoju AI strategiju u najmoćniji motor rasta današnjice.