Cijene nafte rastu dok Iran prijeti odmazdom za napad na teretni brod

Nakon oštrog pada prošloga tjedna, cijene nafte su u ponedjeljak ponovno snažno porasle zbog rasta napetosti u Hormuškom tjesnacu jer su američki marinci zarobili brod pod iranskom zastavom. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros porasla 5,7 posto, na 87,30 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio više od 6,2 posto, na 89,05 dolara.

Rast napetosti

Rast cijena posljedica je ponovnog rasta napetosti u Hormuškom tjesnacu, nakon što su u nedjelju američki marinci presreli i zarobili teretni brod koji je plovio pod iranskom zastavom i pokušao probiti američku blokadu.

Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je na društvenim mrežama da je taj brod pod sankcijama američkog ministarstva financija zbog njihove ranije povijesti ilegalne aktivnosti i da marinci provjeravaju što je na brodu. Do incidenta je došlo nakon što je Trump objavio da američko izaslanstvo stiže u Pakistan u ponedjeljak navečer na nastavak pregovora, iako Teheran nije potvrdio da će sudjelovati.

Azijske burze rastu

Na većini azijskih burzi cijene su dionica u ponedjeljak porasle, no trguje se oprezno jer su zbog povećane napetosti između SAD-a i Irana u Hormuškom tjesnacu ponovno snažno porasle cijene nafte.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu oko 0,4 posto. Pritom su cijene dionica u Indiji, Šangaju, Hong Kongu, Japanu, Južnoj Koreji porasle između 0,1 i 1,1 posto. U Australiji su, pak, blago pale. Burze su porasle jer se ulagači nadaju da će SAD i Iran uskoro postići mirovni sporazum.

Dolar ojačao

A na valutnim tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta porasla, nakon prošlotjednog pada od 0,5 posto, jer zbog nesigurnosti na tržištima ulagači traže sigurnija utočišta za svoj kapital.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 98,30 bodova, dok je u petak navečer iznosio 98,23 boda. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao 0,16 posto, na 158,85 jena. Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1755 dolara, dok je u petak navečer iznosila 1,1765 dolara.