Emil Tedeschi: Naši uspjesi su naši najveći neprijatelji

Jedanaesto izdanje programa EY Poduzetnik godine pokrenuto je panelom o poduzetništvu u 2026. Prijave su otvorene do 10. svibnja

Geopolitička nestabilnost, inflacija, nedostatak radne snage... Problemi s kojima se poduzetnici suočavaju 2026. ne razlikuju se bitno od onih iz prošle godine. Emil Tedeschi, predsjednik uprave Atlantic Grupe i predsjednik žirija programa EY Poduzetnik godine, međutim, upozorava na drukčiju vrstu prijetnje koja dolazi iznutra: organizacije najčešće posrću ne zbog vanjskih okolnosti, već zato što previše vjeruju u recepte koji su im donijeli uspjeh u prošlosti.

Na panelu 'Poduzetništvo u 2026: rast u doba globalne nesigurnosti', kojim su u srijedu otvorene prijave za 11. izdanje globalne nagrade EY Poduzetnik godine, Tedeschi je to objasnio sportskom metaforom: kada se suparnik nauči na vaš dribling, više niste snažni u napadu.

– Ne bih rekao da tu sad postoji neki novi ekstra izazov. Tehnologija napreduje, s jedne strane ona je velika prednost i šansa, s druge strane ona je i rizik jer dosadašnja tehnologija u koju smo investirali može i zastarjeti. Tako da nas ništa u 2026. neće, barem ja mislim, posebno novo iznenaditi. Ali, pritom moramo biti svjesni da je sve moguće i da na puno stvari ne možemo utjecati. No, bitno da na one stvari na koje možemo utjecati stvarno djelujemo – možemo biti dobri građani, odgovorni upravljači, možemo biti oni koji razvijaju dijalog, koji u okviru svojih mogućnosti ulažu u nove proizvode, u nove usluge, kompetencije i znanja. Jer jedino znanjem i povjerenjem ljudi u našim timovima možemo ostvariti rezultat da održimo poslovanje – kazao je Tedeschi.

Prijave će biti otvorene do 10. svibnja, a ime novog hrvatskog poduzetnika ili poduzetnice koji će Hrvatsku predstavljati na svjetskom izdanju bit će poznato na svečanom proglašenju u listopadu.

Helga Bubanović Devčić, Berislav Horvat, Emil Tedeschi, Christoph Schoefboeck, Dorotea Effenberger i Zvonimir Viduka

Najveći neprijatelj su prošli uspjesi

Tedeschi je, međutim, upozorio na nešto što mnogi poduzetnici rijetko rado priznaju: najveća opasnost dolazi iznutra, iz onog što su već postigli.

– Naši najveći neprijatelji upravo su naši najveći uspjesi i postignuća iz prošlosti – kazao je, dodajući da će veću perspektivu imati one organizacije koje su fleksibilnije, snalažljive, koje nisu indoktrinirane i ne počivaju na pozitivnim iskustvima iz prošlih vremena.

Ono na što kompanije mogu najviše utjecati, prema njegovim riječima, je podizanje razine znanja i kulture. A najveće bogatstvo programa EY Poduzetnik godine upravo je, kako je istaknuo, stvaranje snažne zajednice poduzetnika koji međusobno iz godine u godinu slave tuđe uspjehe.

Fokus na kontrolabilno

S takvim se pristupom slažu i ostali sudionici panela. Christoph Schoefboeck, predsjednik uprave Erste banke, istaknuo je kako su kompanije u Hrvatskoj puno snažnije i otpornije nego prije deset godina te kako se to posebice vidi kod malih i srednjih poduzetnika koji su srž hrvatskog gospodarstva, a koji iz dana u dan napreduju.

Dorotea Effenberger, predsjednica uprave i vlasnica tvrtke Tahograf, dijeli mišljenje da se treba usmjeriti na rješavanje problema i graditi kulturu vlastite organizacije.

– Važno je dobro poznavati regulativu, imati relevantne podatke i znati ih očitati – kazala je Effenberger, navodeći primjer vlastite branše u kojoj su velike potrebe za vozačima na tržištu, ali su istovremeno sve veći zahtjevi od vozača čija je djelatnost sve više regulirana.

Primjerice, nedavno je uvedena posebna regulativa za vozače iz trećih zemalja koji mogu voziti manje od EU vozača. Takvi izazovi, kako kaže, potiču ih na još bolju organizaciju i učenje te da uvijek moraju biti korak ispred.

Nedostatak specifičnih znanja

Zvonimir Viduka, osnivač i predsjednik uprave tvrtke Altpro i deseti hrvatski EY Poduzetnik godine, istaknuo je drukčiju vrstu izazova – onu koja proizlazi iz specifičnosti industrije.

– Za nas je upravo iz tog razloga najveći izazov pronalazak radne snage koja posjeduje ta znanja. Što se tiče konkurentnosti, upravo zbog specifičnosti proizvoda i usluga koje nudimo, kod nas konkurencija u brojčanom smislu nije tolika kao u nekim drugim branšama, a većina našeg poslovanja, gotovo 90 posto odlazi na izvoz – rekao je Viduka, koji će kao jubilarni deseti EY Poduzetnik godine ovoga svibnja predstavljati Hrvatsku na globalnom izboru u Monaku.

Promjena percepcije

Berislav Horvat iz konzultantsko-revizorske kompanije EY podsjetio je da je program EY Poduzetnik godine u Hrvatskoj pokrenut prije više od deset godina s ciljem da se promijeni poduzetnička klima kroz priznanje zasluga poduzetnicima koji oblikuju naše okruženje, doprinose BDP-u i otvaraju nova radna mjesta.

– Nakon deset godina programa EY Poduzetnik godine možemo reći kako smo temu poduzetništva uspješno pozicionirali u javnosti – rekao je Horvat.

No podaci iz EY Poduzetničkog barometra iz prošle godine pokazuju da posla još ima: 61 posto domaćih poduzetnika osjeća se nesigurno po pitanju financija i odlučivanja, oko 41 posto zabrinuto je zbog geopolitičke situacije, a oko 40 posto poslovno okruženje vidi negativno. Na razini Jugoistočne Europe taj je postotak još veći – oko 50 posto.

Horvat je naglasio da žele doprinijeti promjeni te percepcije kroz razgovor novih, mlađih poduzetnika s iskusnijima, što omogućava baza stvorena kroz prvih deset izdanja programa.

Direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber istaknula je kako HUP s projektom EY Poduzetnik godine dijeli iste vrijednosti i ciljeve – poticanje izvrsnosti, inovativnosti i hrabrosti ljudi koji stvaraju novu vrijednost, otvaraju radna mjesta i svojim idejama mijenjaju hrvatsko gospodarstvo nabolje.

– Poduzetništvo nikada nije bilo lak put, ono traži viziju, upornost, spremnost na preuzimanje odgovornosti i to često u uvjetima neizvjesnosti i brzih promjena – istaknula je Weber, dodajući kako upravo zato programi kao što je EY Poduzetnik godine imaju posebnu težinu jer prepoznaju one koji ne čekaju bolje okolnosti nego ih stvaraju, koji vide prilike tamo gdje drugi vide prepreke i koji svojim djelovanjem pomiču granice mogućeg.

EY Poduzetnik godine jedinstveni je globalni program kojeg konzultantsko-revizorska tvrtka EY provodi više od 30 godina, a koji se danas održava u više od 60 zemalja diljem svijeta. Prvo hrvatsko izdanje održano je 2014. godine, a hrvatski dobitnik pridružuje se dobitnicima iz više od 60 zemalja diljem svijeta na svjetskoj završnici u Monacu gdje predstavlja Hrvatsku i konkurira za EY Svjetskog poduzetnika godine.