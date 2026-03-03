Azijske burze u oštrom padu drugi dan, Wall Street stagnira

Burze su i dalje pod snažnim pritiskom zbog eskalacije krize na Bliskom istoku, a rastu i cijene nafte i plina

Na azijskim su burzama u utorak cijene dionica oštro pale, drugi dan zaredom, jer se ulagači plaše da će eskalacija krize na Bliskom istoku potaknuti inflaciju i negativno utjecati na svjetsko gospodarstvo.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu 1,5 posto. Pritom su cijene dionica u Hong Kongu, Šangaju, Indiji, Australiji, Japanu i Južnoj Koreji pale između 0,1 i 5,5 posto.

Burze su i dalje pod snažnim pritiskom zbog eskalacije krize na Bliskom istoku, nakon što su u subotu u zračnim napadima SAD-a i Izraela na Iran ubijeni vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei i niz čelnika te države. Nakon napada SAD-a i Izraela, Iran je lansirao rakete na Izrael i američke baze u zemljama u regiji.

U međuvremenu, praktično je zatvoren Hormuški tjesnac, najvažnija svjetska ruta za izvoz nafte iz Saudijske Arabije, Irana, Iraka i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Zbog toga su, primjerice, cijena najma supertankera za prijevoz nafte s Bliskog istoka do Kine dosegnule rekordne razine, više od 400 tisuća dolara dnevno.

Snažno su, dakako, porasle i cijena nafte, kao i cijene plina u europskim i azijskim zemljama. A to povećava rizik od rasta inflacije u tim dijelovima svijeta, što bi moglo dovesti po povećanja kamatnih stopa središnjih banaka.

Sve bi to, dakako, moglo negativno utjecati na gospodarstva i poslovanje azijskih kompanija, a time i na dionice, objašnjavaju analitičari.

Wall Street stagnirao

I dok je većina svjetskih burzi oštro pala, na Wall Streetu su jučer burzovni indeksi ostali gotovo nepromijenjeni. Dow Jones oslabio je 0,15 posto, dok je S&P 500 ojačao 0,04, a Nasdaq indeks 0,36 posto.

Pritom su porasle cijene dionica u energetskom, obrambenom i tehnološkom sektoru, dok su svi ostali sektori pali.

Cijene dionica u energetskom sektoru porasle su zbog rasta cijena nafte, dok je eskalacija geopolitičkih napetosti potaknula rast cijena dionica u obrambenom sektoru. No, jučer je iznenadio rast tehnološkog sektora, koji je u posljednje vrijeme pod pritiskom zbog strahovanja ulagača da su cijene dionica u tom sektoru previsoke.

- Kada se ljudi uplaše, idu tamo gdje im je ugodnije - kaže Bill Smead, predsjednik u tvrtki Smead Capital Management.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer oštro pale. Londonski FTSE indeks skliznuo je 1,20 posto, na 10.780 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 2,56 posto, na 24.638 bodova, a pariški CAC 2,17 posto, na 8.394 boda.

Dolar ojačao, cijene nafte porasle

A na valutnim je tržištima dolar znatno ojačao prema košarici valuta jer se smatra sigurnijim utočištem za kapital u nesigurna vremena. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 98,55 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 97,85 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 156,25 na 157,30 jena.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura pala na 1,1670 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1785 dolara.

Cijene su nafte, pak, znatno porasle drugi dan zaredom zbog poremećaja opskrbe s Bliskog istoka.

Na londonskom je tržištu cijena barela porasla 2,7 posto, na 79,85 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 2,2 posto, na 72,80 dolara.

Nesigurnost i na ZSE

Na Zagrebačkoj se burzi u utorak očekuje nesigurno trgovanje, kao i dan prije, a u fokusu ulagača bit će kretanja na svjetskim burzama, koje su pod pritiskom zbog eskalacije krize na Bliskom istoku.

Crobex indeks potonuo je jučer 3,38 posto, na 3.884 boda, a Crobex10 3,28 posto, na 2.490 bodova. Pritom su pali i svi sektorski indeksi, a najviše Crobextransport, za 5,92 posto.

Redovni promet dionicama iznosio je 7,3 milijuna eura, oko 700 tisuća manje nego prethodnog trgovinskog dana. Najveći promet, gotovo 2,5 milijuna eura, ostvaren je dionicom Končara, uz pad cijene za 5 posto, na 760 eura.

Po likvidnosti je slijedila dionica Dalekovoda, s prometom od gotovo 795 tisuća eura, a cijena joj je potonula 7,2 posto, na 9,28 eura.

Znatniji promet imala je i dionica AD Plastika, oko 620 tisuća eura, uz pad cijene za 6,91 posto, na 25,6 eura.

U fokusu investitora bila je i dionica Ing-Grada kojom je protrgovano za 430 tisuća eura, pri čemu je pojeftinila 2,15 posto, na 54,6 eura.

Najveća dobitnica među likvidnijima bila je dionica Jadroagenta s rastom cijene od 3,03 posto, na 204 eura. Najveća je gubitnica, pak, bila dionica Luke Rijeka s padom cijene za 10,57 posto, na 11 eura.

Na ZSE se jučer ukupno trgovalo s 51 dionicom, pri čemu je cijena njih četiri porasla, 42 pala, a pet stagnirala.