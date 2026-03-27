Barbara Maheshwari prodala tvrtku, okreće se tehnologiji

Nakon 76 upita i šest konkretnih ponuda, prodala je agenciju za virtualne asistente. Sada planira odmor, pa zaokret prema tech projektima

Barbara Maheshwari, osnivačica agencije za virtualne asistente Remote Bob sa sjedištem u Londonu, zaključila je prodaju svoje tvrtke britanskoj tvrtki Dynamicus Group. Međutim, iznos same transakcije ostaje poslovna tajna.

Maheshwari je Remote Bob pokrenula prije sedam godina, s početnim kapitalom od svega 120 eura, dok je bila 'zaglavljena' u Indiji sedam mjeseci tijekom lockdowna. Sa sobom je imala samo laptop, ruksak i veliku volju za radom i učenjem. Učila je izrađivati internetske stranice putem YouTubea, vjerujući da će se trud isplatiti. Prije dvije godine Lider ju je uvrstio na svoj popis '30 ispod 30' mladih nada hrvatskog biznisa.

Nakon sedam godina poslovanja tvrtke Remote Bob, čiji su klijenti uglavnom iz Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Švicarske i Ujedinjenih Arapskih Emirata, a stručni tim radi remote s Balkana, najviše iz Hrvatske, Maheshwari za Lider objašnjava zašto je osjetila da je upravo sada pravi trenutak za izlazak iz biznisa.