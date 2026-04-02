IRI S3: 600 milijuna eura potražnje, Vlada dodaje još 150 milijuna

Dodatna sredstva neće riješiti ključni problem: trajni poziv pretvoren je u 'najbrži prst', dok inovacije gube dragocjeno vrijeme

Vlada Republike Hrvatske na jučerašnjoj je sjednici usvojila odluku o osiguravanju dodatnih 150 milijuna eura za poziv IRI S3 – Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja. Time bi svi pozitivno ocijenjeni projektni prijedlozi trebali dobiti priliku za sufinanciranje, no iz struke upozoravaju da su problemi s kojima su se prijavitelji suočavali daleko dublji od samog nedostatka sredstava.

Naime, poziv IRI S3 otvoren je 15. rujna 2025. godine s inicijalnom alokacijom od 191 milijun eura. Interes je, međutim, znatno premašio očekivanja. Zaprimljena je čak 431 prijava s ukupno traženom potporom od gotovo 600 milijuna eura, što je trostruko više od raspoloživih sredstava.

Upravo zbog tog nesrazmjera, poziv je zatvoren već 7. siječnja 2026. godine, daleko prije prvotno planiranog roka do kraja 2026. godine. Od ukupnog broja podnesenih projektnih prijedloga, prolaznost u prvoj fazi postupka dodjele iznosila je oko 50 posto.