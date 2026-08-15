Rekao je dosta tuđim snovima. Danas gradi hrvatsku e-sport priču

Nikola Stolnik napustio je sigurne karijere i od hobija napravio tvrtku koja danas radi za velike tehnološke brendove

Sudbinski trenuci vrlo jasno pokažu što je važno u životu. Ono što inače nekako ostaje pomalo po strani, preuzima tada vodstvo i usmjerava nas prema drugim ciljevima. Takve odsudne trenutke doživio je i Nikola Stolnik, osnivač i izvršni direktor Good Game Globala, zagrebačke tvrtke za organizaciju e-sporta i medija videoigara. Naime, kad je doznao ozbiljnu medicinsku dijagnozu, bio je posve siguran da više ne želi graditi tuđe snove, nego samo svoje. A s obzirom na to da je nekoliko godina radio u Googleu u Dublinu, u Deloitteu te bio voditelj marketinga u Nanobitu, stekao je iskustvo u razumijevanju videoigara i e-sporta, brendiranja, marketinga i analitičkog pristupa tržišnim prilikama. Primijetio je stoga da tvrtke poput Infobipa, Spana ili Ericssona Nikole Tesle žele povezivanje s mlađim korisnicima, ali na tržištu im nitko nije mogao ponuditi ozbiljno partnerstvo koje razumije kulturu videoigara i korporacijski jezik. U tome je vidio poslovnu priliku.

Jedinstveni u svijetu

Počelo je kao hobi 2016., a onda 2018. s pomoću ušteđevine preraslo u tvrtku koja neće organizirati natjecanja za igrače, nego graditi platforme na kojima se tehnološke tvrtke natječu, umrežavaju i pozicioniraju. Isprva je Stolnik sve reinvestirao iz prihoda, no početkom 2020. dobrim poslovanjem osigurao je sjemensku investiciju od 300 tisuća eura. Glavni ulagač bio je Sacha Dragić, osnivač i izvršni direktor Superbeta, uz​ osnivača Score Alarma Ivana Klarića i Brunu Kovačića, tadašnjega tehnološkog direktora CTO Superbeta te Group B Capitala za ulaganje rizičnoga kapitala, skupine od dvanaestak investitora iz Googlea i tehnoloških tvrtki iz cijeloga svijeta.

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– To nam je omogućilo zapošljavanje i otvaranje novih tržišta. Naš glavni proizvod svakako je ​Good Game Zagreb, natjecanje za velike tehnološke tvrtke u 'Counter-Strikeu', te zasebni Student Esports Tournament, koji okuplja više od 350 studenata. Good Game Zagreb ostvario je deset izdanja u pet gradova i sudjelovanje stotina tvrtki. Ništa slično ne postoji nigdje u svijetu, a deseto izdanje ove godine okupilo je 24 korporacijska tima iz tvrtki poput Infobipa, Spana, Ericssona Nikole Tesle, Infinuma i Combisa. Pet smo godina producirali i važne međunarodne projekte poput Telekom Esports Championshipa za Deutsche Telekom u sedam europskih zemalja. Bio je to naš najveći projekt koji nas je naučio skalirati operacije, upravljati složenim multinacionalnim produkcijama i raditi s jednim od najvećih telekoma na svijetu. Njime smo dokazali da hrvatska tvrtka može biti produkcijski partner na europskoj razini. U deset godina realizirali smo više od 75 događaja s ukupno više od 37 milijuna gledatelja. Osmislili smo i koncept Esports Nations Cupa za hrvatsku stranu. Good Game Global službeni je​ National Team Partner za Hrvatsku, a ja sam imenovan za National Team Managera, odnosno izbornika hrvatske e-sportske reprezentacije, koja će u studenome 2026. prvi put službeno nastupiti na svjetskome natjecanju u Rijadu u organizaciji Esports World Cup Foundationa – nabraja Stolnik.

Tvrtka usto ima broadcast-studije i podcast-studije iz kojih producira streamove, kampanje i sadržaj za brendove namijenjene korisnicima videoigara i tehnokorisnicima. Vodi također portfolio influencera koji se bave videoigrama i e-sportom te osmišljava kampanje koje povezuju brendove s relevantnom publikom. Također pomaže korporacijama da razumiju ekosustav gejminga i kvalitetno se pozicioniraju. Nikola Stolnik naglašava da ni u čemu ne kopira tuđe formate, nego traži ono što nedostaje i nudi rješenje.

Posjet kraljevskih obitelji

Nadalje, projekt Sunset Esports Festival u Zadru početkom lipnja ušao je u novo poglavlje, navodi Stolnik. Prije tri godine počelo se s panelima u e-sportu te su na konferenciji Sunset, ​među ostalima, govorili predstavnici Ferrarija, Međunarodne automobilističke federacije i e-sportske kompanije BLAST. Lani postaje samostalni festival, a ove godine glavni govornici bili su Njezino Kraljevsko Visočanstvo princeza Sara bint Faisal Al Saud, zamjenica predsjednika Saudi Esports Federationa, i Njegovo Kraljevsko Visočanstvo princ Omar bin Faisal, predsjednik Jordan Esports Federationa. Prošle godine glavni govornik bio je Njegovo Kraljevsko Visočanstvo princ Faisal bin Bandar bin Sultan Al Saud, potpredsjednik Savvy Games Groupa.

Deseto izdanje Good Gamea Zagreb, održano ove godine, okupilo je 24 korporacijska tima iz tvrtki poput Infobipa, Spana, Ericssona Nikole Tesle, Infinuma i Combisa

– Savvy Games Group jedinica je ​gejminga i e-sporta ​saudijskoga suverenoga Public Investment Funda s investicijskim mandatom od 38 milijardi dolara. Vlasnik je ESL FACEIT Groupa, Scopelyja, ima udjele u Nintendu, Electronic Artsu i Take-Twou. Predsjednik je Upravnog odbora Savvyja ​prijestolonasljednik Mohammed bin Salman. Kad potpredsjednik fonda te veličine dolazi u Zadar na naš poziv, to znači da Hrvatska može biti relevantna točka na svjetskoj mapi e-sporta. Dolazak kraljevskih obitelji s Bliskog istoka u Zadar zbog e-sporta nešto je što nijedna hrvatska tvrtka dosad nije uspjela napraviti. Tako razvijamo dublja strateška partnerstva koja će nam otvoriti nove distribucijske kanale i omogućiti stabilniji model prihoda – napominje Stolnik.

Good Game Global poglavito posluje u Hrvatskoj, ali projekti su od početka imali međunarodni doseg, uglavnom u susjednim i drugim bližim zemljama. Stolnik planira širenje prema središnjoj Europi, u kojoj ima iskustvo i kontakte, te Bliskom istoku zato što ondje e-sport eksplozivno raste potpomognut državnim ulaganjima.

Djelatnost koja raste

Upravo je Esports Nations Cup u Rijadu, s potporom Saudijske Arabije, za Stolnika najveći primjer kako se e-sport u svijetu počinje institucionalizirati te kako ga države, federacije i međunarodne organizacije počinju formalizirati kao disciplinu. Također, kaže, FIFAe, u kojoj je više od 120 nacija, pokazuje koliko su nacionalne reprezentacije u e-sportu eksplodirale, pa su i tvrtke taj sport prestale gledati samo kao sponzorsku platformu.

–​ Good Game Zagreb postao je ujedno najveće okupljanje tehnološke industrije u regiji. U vrijeme u kojemu umjetna inteligencija stvara sve više sadržaja brendovi traže komunikacijske kanale koji nude stvarne ljude, autentično iskustvo, pravu emociju i izravnu povezanost s korisnicima. E-sport i gejming nude ono što klasični marketing ne može ponuditi – ocjenjuje Stolnik.

U 2025. Good Game Global uprihodio je 869.369 eura i ostvario neto dobit od 9099 eura. U odnosu na godinu prije prihodi su se povećali za 6,72 posto, a neto dobit smanjena je za 85,13 posto. Lanjski pad dobiti Stolnik je planirao i posljedica je ulaganja u tranziciju poslovnog modela.

– Lani smo realizirali puni ciklus Telekom Esports Championshipa u šest europskih zemalja, što je bio naš dotad operativno najsloženiji projekt. Nažalost, on se nakon pet uspješnih godina ne nastavlja, što je značilo gubitak velikog prihoda. Deutsche Telekom ​nakon pet je sezona donio stratešku odluku o gašenju projekta; ona nije bila vezana uz izvedbu jer je posljednja sezona bila iznimno uspješna. Za nas je to ubrzalo prelazak na vlastite formate i dugoročna partnerstva. Pokrenuli smo nove projekte i partnerstva koja ga kompenziraju te je struktura prihoda diverzificiranija nego ikad i manje ovisna o jednome velikom klijentu – objašnjava Stolnik.

Gubitak od 61.480 eura 2023. bio je posljedica ulaganja u razvoj tehnologije, nastavlja, širenje tima i produkcijsku infrastrukturu bez proporcionalnog rasta prihoda. U 2024. prihodi su zato porasli za 44 posto, istodobno su racionalizirani troškovi te se usmjerilo na projekte s jasnim povratom i smanjilo eksperimentiranje.

Stroži uvjeti zapošljavanja

Inače, tvrtki u unajmljenim prostorima od 400 četvornih metara vlastiti broadcast-studiji i podcast-studiji omogućuju redovitu produkciju sadržaja e-sporta, od prijenosa turnira do razgovora s ključnim ljudima iz industrije. Za veće događaje uživo upotrebljavaju se vanjski prostori. Sada je inflacija podigla troškove produkcije, od najma prostora do tehničke opreme, ali e-sport digitalna je industrija, pa je, prema Stolnikovu mišljenju, otpornija na fizičke disrupcije. Naime, sposobnost da se bavi hibridnim i online formatima omogućava Good Game Globalu prilagodljivost koju nemaju tradicionalni organizatori sportskih priredaba.

Želeći da tvrtka postane glavna medijska i event-kompanija koja se bavi e-sportom u srednjoj i jugoistočnoj Europi, Stolnik je uveo strože kriterije zapošljavanja. Svaka osoba u timu razumije ekosustav e-sporta i poslovni jezik te je sposobna, uvjeren je, isporučiti rezultat na razini timova deset puta većih od njihova.

– Desetak je ljudi u osnovnom timu i dvadesetak vanjskih suradnika koji rade s nama na projektima. Za veće produkcije angažiramo specijalizirane slobodnjake i produkcijske ekipe. Ne nedostaje nam radna snaga u klasičnome smislu, ali teško je naći ljude koji razumiju i ekosustav e-sporta i poslovni jezik. Ljude uglavnom gradimo interno, upravo smo zato postrožili kriterije zapošljavanja. Plaće su znatno više od prosjeka u djelatnosti. Nudimo oko četrdeset dana godišnjeg odmora i slobodnih dana, putovanja na međunarodne e-sportske i tehnološke događaje na egzotičnim mjestima te rad u zabavnoj industriji – opisuje Stolnik.

Da ne prođe vlak

Dosad je pak najviše ulagao u produkcijsku infrastrukturu i razvoj formata. Svaki novi format, od Good Gamea Zagreb do Telekom Esports Championshipa, zahtijevao je znatno ulaganje u razvoj prije nego što je počeo donositi prihode. Izgradnja vlastitih broadcast-studija i podcast-studija bila je ključna šesteroznamenkasta investicija za neovisnu produkciju, a također je strateški uloženo u predsjemensku rundu Kage Techworks, hardverski startup u periferiji gejminga​, u kojemu drži vlasnički udio. Pri tome se nisu upotrijebile ni državne subvencije ni europski fondovi zato što za e-sport ne postoje nikakvi programi.

Tvrtka ima broadcast-studije i podcast-studije u kojima producira streamove, kampanje i sadržaj za brendove namijenjene korisnicima videoigara i tehnokorisnicima

Stolnik ​ipak vjeruje da Hrvatska, iako nedostaje institucionalna potpora, ima priliku postati relevantna nacija u e-sportu stoga što imamo darovite igrače. Nema strategije na državnoj razini koja bi taj sport prepoznala kao industriju, veli, nego ga još smatra hobijem.

– Kasnimo, ali još nije kasno. U deset godina nismo dobili ništa od hrvatske vlasti, a kineska vlada sama nam je ponudila subvenciju za organizaciju događaja u Šangaju i Suzhuu. Koronakriza je, nažalost, spriječila razvoj projekata na Dalekom istoku, međutim lakše smo dobili potporu s drugoga kraja svijeta nego povratni e-mail naših javnih ustanova. No i to se polako mijenja. Zbog društvenog utjecaja zahvaljujući vlastitim projektima, dokazivanja profitabilnosti i profesionalizma polako se javljaju sugovornici. Paradoksalno je, doista, da Hrvatska ove godine šalje reprezentaciju na svjetsko natjecanje u Rijad, a ne postoji nikakav mehanizam potpore. Mi gradimo infrastrukturu za industriju koja u svijetu mijenja turističku ponudu, gradi digitalnu pismenost i privlači stotine tisuća mladih ljudi na događaje uživo. Vrijeme je da i Hrvatska uskoči na taj vlak – upozorava Stolnik. ￼