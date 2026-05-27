Bankari iznenađeni izborom Žigmana, od njega očekuju nekoliko stvari

Važno je nastaviti razvijati regulatorni okvir koji će osiguravati stabilnost sustava, ali i poticati investicije, digitalizaciju i konkurentnost, kažu u HUB-u

Svega pet dana prije odlaska dosadašnjeg guvernera Hrvatske narodne banke na novu dužnost, poznata je osoba koja će ga zamijeniti na toj dužnosti. Prema medijskim napisima, novi guverner je Ante Žigman, sadašnji predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Drugim riječima, s mjesta nadzornika tržišta kapitala i osiguranja, Žigman će ubuduće nadzirati poslovanje i stabilnost banaka, što je nakon uvođenja eura postala temeljna funkcija HNB-a jer se monetarna politika kroji u Europskoj središnjoj banci (ECB).