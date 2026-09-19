Potražnja za instrukcijama raste i do 20 posto: Koliko stoji jedan sat

Matematika je i dalje najtraženija, cijene kreću od 15 eura, a AI već mijenja tržište instrukcija, posebno među studentima

Dok se u školama i na fakultetima vodi rasprava o kvaliteti obrazovanja, dio roditelja i studenata rješenje svojih problema traži izvan sustava. Instrukcije su postale redoviti izdatak za brojne obitelji, a istodobno posao kojim se bavi sve više ljudi. Cijena jednog sata može se razlikovati višestruko, ovisno o predmetu, razini znanja i iskustvu onoga tko poučava.

Posebno su zanimljiv dio tog tržišta predmeti za kojima postoji stalna potražnja, ali i oni za koje je teško pronaći dobrog predavača. Uz matematiku, fiziku i kemiju sve je više interesa i za stručne fakultetske predmete, a način rada mijenja se pod utjecajem online nastave i alata umjetne inteligencije.