Restorani su puni, a zarade sve manje: Zašto se zatvaraju poznati lokali

Prihodi ugostitelja rastu, ali troškovi još brže. Vlasnici upozoravaju da stare računice više ne vrijede i traže nove modele poslovanja

Na hrvatskoj ugostiteljskoj sceni imamo jedan paradoks: s jedne strane, gotovo svakoga tjedna u medijima izađe informacija o zatvaranju nekoga poznatog restorana, a s druge strane, prema statistici, hrvatskom ugostiteljstvu ne ide nimalo loše. Prihodi i fiskalizirani promet rastu, restorani su u sezoni puni, a cijene na jelovnicima posljednjih su godina snažno porasle.

Ipak, ugostitelji upozoravaju da je na stolovima manje porcija hrane nego prije. Dio rasta fiskaliziranog prometa posljedica je viših cijena, ali i toga što se danas evidentira dio prometa koji se prije nije nužno fiskalizirao jer sve više gostiju plaća karticama. Zato veća vrijednost izdanih računa ne mora biti pokazatelj zdravog sektora. U doba nakon pandemije, tvrde naši sugovornici iz branše, pojedini su restorani ostvarivali veću dobit nego danas premda su današnje cijene mnogo više.

Nema masovnog nestanka restorana, novi se otvaraju, ali posljednjih mjeseci zatvaraju se i poznata imena. Makamana na zagrebačkoj Savici zatvorena je upravo kada se ozbiljnije probila na tržište, Plantéa u Buzinu izdržala je manje od šest mjeseci, splitski Đir napustio je gradsku lokaciju nakon drastičnog povećanja najamnine, a Rougemarin nakon petnaest godina odlazi sa stare adrese. Na Jadranu se zatvaraju i restorani s višedesetljetnom tradicijom, poput Rivice u Njivicama.