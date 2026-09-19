Kolor dopler karotida: Što otkriva i tko bi trebao na pregled

Ateroskleroza može godinama napredovati bez simptoma. Pregled karotidnih arterija otkriva plakove i suženja te pomaže u procjeni rizika

piše prof. dr. sc. Gordana Ivanac, dr. med.

Neke od najvažnijih zdravstvenih odluka nisu one koje donosimo kad se pojave simptomi, nego one koje omogućuju da potencijalni problem otkrijemo dovoljno rano. Jedan od pregleda koji funkcioniraju na tom principu jest kolor dopler karotidnih arterija, ultrazvučna metoda kojom se procjenjuje stanje krvnih žila koje dovode krv u mozak. Pregled je jednostavan, neinvazivan i bezbolan, a može dati važne informacije o aterosklerotskim promjenama i riziku povezanima s cerebrovaskularnim bolestima.

Karotidne arterije nalaze se s obje strane vrata i imaju ključnu ulogu u opskrbi mozga krvlju. Kao i druge arterije, s vremenom mogu biti zahvaćene aterosklerozom – procesom u kojem se u stijenci krvne žile nakupljaju masnoće, kolesterol, vezivno tkivo i druge tvari. Problem nije samo u tome što se krvna žila može postupno sužavati. Aterosklerotski plak može postati nestabilan, a njegovi dijelovi mogu sudjelovati u nastanku krvnog ugruška i embolizaciji prema mozgu. Posljedica može biti prolazni ishemijski napadaj ili moždani udar.

Važno je pritom razumjeti jednu stvar: ateroskleroza često napreduje bez jasnih simptoma. Čovjek može godinama normalno funkcionirati, raditi, putovati, baviti se sportom i osjećati se potpuno zdravo, a u stijenkama arterija postupno se razvijaju promjene. Upravo zato preventivni pregled ima vrijednost.

Što kolor dopler pokazuje

Kolor dopler kombinira klasični ultrazvuk s doplerskom metodom koja omogućuje procjenu protoka krvi. Liječnik može pregledati stijenku arterije, njezinu strukturu, prisutnost aterosklerotskih plakova te procijeniti brzinu i karakteristike protoka krvi. Pregled može pokazati postoje li zadebljanja stijenke, plakovi ili suženja arterije te, ovisno o nalazu, koliko su oni hemodinamski ozbiljni. Posebno je važna procjena karakteristika plaka, jer svi plakovi nisu jednaki.

prof. dr. sc. Gordana Ivanac, dr. med.

Tko treba razmišljati o pregledu

Jedna od vrijednosti pregleda upravo je mogućnost da se promjene otkriju u fazi kad osoba još nema nikakve neurološke simptome. Nalaz tada može biti polazište za procjenu ukupnoga kardiovaskularnog rizika i donošenje odluka o daljnjem praćenju ili liječenju. U svakodnevnom životu često postoji pogrešna pretpostavka da liječnički pregled ima smisla tek kad nešto nije u redu. Kod mnogih kroničnih bolesti logika je zapravo obrnuta. Povišen krvni tlak, poremećaji masnoća u krvi, šećerna bolest, pušenje, prekomjerna tjelesna masa, tjelesna neaktivnost i obiteljska sklonost kardiovaskularnim bolestima mogu povećati rizik od razvoja ateroskleroze. Dob također igra važnu ulogu.

Ne postoji univerzalno pravilo prema kojemu bi svaka zdrava osoba trebala u određenoj dobi automatski napraviti kolor dopler karotida. O potrebi pregleda najbolje je odlučiti u kontekstu osobnih čimbenika rizika i ukupne kliničke slike. Posebnu pozornost zaslužuju osobe s poznatom aterosklerotskom bolešću, ozbiljnim kardiovaskularnim čimbenicima rizika ili ranijim cerebrovaskularnim događajima.

Važno je, međutim, izbjeći drugu krajnost: ideju da je kolor dopler sâm po sebi dovoljan 'test zdravlja krvnih žila'. Nije. Njegov nalaz treba promatrati zajedno s krvnim tlakom, lipidnim profilom, glukozom, tjelesnom težinom, životnim navikama, obiteljskom anamnezom i drugim relevantnim podacima.

Zašto je rano otkrivanje važno

Najveća vrijednost preventivnog pregleda nije u tome da osobi kaže da 'ima plak', nego u tome što taj podatak može promijeniti način na koji se upravlja rizikom. Ako se utvrde aterosklerotske promjene, liječnik može procijeniti treba li intenzivnije kontrolirati krvni tlak, kolesterol ili šećer u krvi, promijeniti prehranu, povećati tjelesnu aktivnost, prestati pušiti ili uvesti odnosno prilagoditi terapiju. Pri većim promjenama može biti potrebno i dodatno praćenje ili detaljnija dijagnostička obrada.

Traje kratko, vrijedi mnogo

Kolor dopler karotida neinvazivni je pregled bez izlaganja ionizirajućem zračenju te za njega nije potrebna posebna priprema. Tijekom pregleda ultrazvučnom sondom procjenjuju se krvne žile vrata, a nalaz je dostupan odmah nakon pregleda, ovisno o organizaciji zdravstvene ustanove. Jednostavnost postupka ne znači da ga treba promatrati površno. Kvaliteta pregleda ovisi o iskustvu osobe koja ga izvodi, kvaliteti ultrazvučne opreme i pravilnom tumačenju nalaza. Jednako je važno da se rezultat ne promatra izolirano, nego u kontekstu zdravstvenog profila pojedinca.

Ako se utvrde promjene, to ne znači automatski da je riječ o neposrednoj opasnosti ili da je potrebna operacija. U velikom broju slučajeva ključan je upravo kvalitetan nadzor čimbenika rizika i odgovarajuće liječenje. Kolor dopler karotidnih arterija omogućuje da se stanje važnih krvnih žila pogleda izravno i da se eventualne aterosklerotske promjene uzmu u obzir pri procjeni ukupnog rizika.