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Suša pokosila soju i šećernu repu, suncokret raste 20 posto
2. listopada 2026.
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Prinos šećerne repe pao je s 57 na 40 tona po hektaru, a proizvodnja soje gotovo za trećinu. Suncokret raste zahvaljujući površinama.
Prema prvoj procjeni važnijih kasnih usjeva u 2026. godini, koju je Državni zavod za statistiku (DZS) objavio sa stanjem na dan 1. rujna, snažno je porasla proizvodnja suncokreta, dok su soja, šećerna repa i kukuruz pretrpjeli zamjetan pad.
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