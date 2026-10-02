EBRD ulaže do 64 milijuna eura u AikGroup, slijedi novo širenje

EBRD preuzima pet posto udjela u grupi Aleksandra Kostića, koja u idućih tri do pet godina želi udvostručiti aktivu na 20 milijardi eura

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je kupnjom novoizdanih dionica u vrijednosti do 64 milijuna eura stekla udio od 5 posto u vlasničkoj strukturi AikGroup, jedne od najbrže rastućih bankarskih grupacija u Jugoistočnoj Europi.

Cilj ove investicije je podrška širenju poslovanja i dodatno jačanje pozicije AikGroup u regiji Jugoistočne Europe kroz akvizicije i organski rast. EBRD će imenovati svog predstavnika u odboru direktora grupe, čime će se dodatno unaprijediti korporativno upravljanje i pružiti podrška strateškom odlučivanju u procesu međunarodnog širenja.

Kostićeva grupa cilja na 20 milijardi eura aktive

AikGroup, koji je pod nadzorom Europske središnje banke (ECB) i u većinskom vlasništvu Aleksandra Kostića, posluje preko svojih podružnica u Srbiji (AikBank, AikLeasing i MV Investment), Sloveniji (Gorenjska Banka i GB Leasing) i Crnoj Gori (Hipotekarna Banka). Grupa je prijethodnih godina brzo rasla kroz niz akvizicija i danas ima više od 800.000 klijenata, te upravlja ukupnom aktivom vrijednom više od 10 milijardi eura. Cilj grupe je da u naredne tri do pet godina poveća ukupnu aktivu na 20 milijardi eura, kroz akvizicije i nastavak organskog rasta širom regije.

- Snažne regionalne bankarske grupe s transparentnim poslovanjem imaju važnu ulogu u unaprjeđenju korporativnog upravljanja u bankarskom sektoru, kao i u podršci rastu privatnog sektora i ekonomskoj integraciji. Ovom investicijom EBRD podržava viziju AikGroup da izgradi vodeću regionalnu bankarsku grupaciju, koja unapređuje standarde korporativnog upravljanja i pruža podršku razvoju digitalnih kapaciteta i jačanju otpornosti na klimatske rizike i kibernetičke prijetnje. Radujemo se suradnji s AikGroup, koja će omogućiti daljnje širenje i stvaranje novih prilika za građane i kompanije - izjavio je Fransis Malig, izvršni direktor za financijske institucije EBRD.

Ulaganja u digitalnu otpornost i klimatsku tranziciju

Projekt će također dodatno učvrstiti visoke standarde korporativnog upravljanja, dok će imenovanje EBRD predstavnika u Odbor direktora donijet dodatno međunarodno iskustvo iz financijske industrije. Zahvaljujući ovoj investiciji, AikGroup će imati koristi od tehničke podrške u različitim područjima, uključujući cyber sigurnost i upravljanje podacima, u skladu sa zahtjevima Akta o digitalnoj operativnoj otpornosti (DORA).

- Veliko nam je zadovoljstvo što je EBRD novi dioničar AikGroup. Ovo strateško partnerstvo za nas predstavlja potvrdu strategije i ambicije da izgradimo vodeću financijsku grupaciju u regiji Jugoistočne Europe i stvaramo dugoročnu vrijednost na tržištima na kojima poslujemo. Također, ovo je potvrda napretka koji je grupa ostvarila u primjeni najboljih standarda u poslovanju. Kombinacija regionalne prisutnosti i stručnosti AikGroup s globalnim iskustvom EBRD-a omogućuje bržu ekonomsku tranziciju regije, dok će investicija EBRD-a podržati daljnje širenje na tržišta i povećanje operativne učinkovitosti - rekao je Razvan Munteanu, predsjednik Izvršnog odbora AikGroup.

Uključivanjem EBRD u vlasničku strukturu grupe, AikGroup se obavezao razviti i provesti plan klimatske tranzicije usklađen s ciljevima Pariškog sporazuma. Plan će podržati integraciju klimatskih aspekata u upravljanje, strategiju, upravljanje rizicima i prakse objavljivanja informacija širom grupe i njezinih ovisnih društava.

Transakcija je u skladu sa EBRD Strategijom za financijski sektor i pristupom Banke ubrzavanju digitalne tranzicije, uz istodobnu podršku razvoju konkurentnog, dobro upravljanog i otpornog bankarskog sektora širom Zapadnog Balkana.

Dosadašnje širenje AikGroup obilježila su preuzimanja banaka, a jedan od najvažnijih koraka bila je kupnja srpske Eurobank Direktne, dovršena u studenome 2023. Njezino pripajanje AIK banci završeno je u ožujku 2025., nakon čega je objedinjena banka nastavila poslovati pod imenom AikBank. Prema podacima objavljenima prilikom integracije, raspolagala je aktivom od 6,4 milijarde eura i kreditnim portfeljem od 3,7 milijardi eura, čime je zauzela treće mjesto na srpskom bankarskom tržištu. Ta integracija pokazuje važnost akvizicija u strategiji grupe, koja sličan model rasta namjerava nastaviti i na regionalnoj razini.