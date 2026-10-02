Monri Payments prvi u regiji trgovcima omogućuje Click to Pay rješenje

Click to Pay napredni je standard za online plaćanje karticom koji omogućuje visoku sigurnost bez čuvanja podataka kartice, jednostavniji checkout te više uspješnih autorizacija

Monri Payments, vodeći pružatelj platnih rješenja u jugoistočnoj Europi, prvi je payment gateway u regiji koji svojim trgovcima, u suradnji s Mastercardom, omogućuje uslugu Click to Pay za online plaćanja u Hrvatskoj. Click to Pay trgovcima olakšava naplatu, a kupcima ubrzava checkout – kartica se pamti, a podaci s nje ne upisuju ručno pri svakoj kupnji.

Ovim rješenjem Monri odgovara na jedan od ključnih izazova online trgovine: smanjenje trenja na checkoutu i pojednostavljenje samog procesa plaćanja. Umjesto ručnog unosa podataka, kupcu se pri plaćanju automatski ponude njegove spremljene kartice, a kupnja se dovršava u par koraka. Transakcija se dodatno osigurava tokenizacijom podataka i naprednim postupkom provjere identiteta, što smanjuje rizik od zlouporabe i neuspjelih plaćanja.

- Kako online plaćanja rastu, checkout postaje sve važniji dio ukupnog korisničkog iskustva. U Hrvatskoj je broj online kartičnih transakcija 2025. porastao 36 posto, što pokazuje koliko je važno ukloniti nepotrebne korake, a pritom zadržati visoku razinu sigurnosti. Click to Pay spaja upravo te dvije potrebe, a suradnjom s Monrijem omogućujemo da takvo iskustvo postane dostupno većem broju trgovaca i potrošača - izjavila je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj.

- Online kupnja odavno više nije samo pitanje toga može li kupac nešto kupiti, već koliko mu jednostavno omogućujemo da to napravi. Uvođenjem Click to Paya u suradnji s Mastercardom potvrđujemo svoje usmjerenje da našim trgovcima omogućimo pružanje najboljeg korisničkog iskustva tijekom kupnje, uz maksimalnu sigurnost. Želja nam je sve novitete donijeti našim trgovcima čim se pojave na tržištu kako bi uvijek imali besprijekorno iskustvo plaćanja. Posebno mi je drago što smo prvi payment gateway u regiji koji ovu uslugu donosi trgovcima, dajući im prednost koju njihovi kupci osjete od prvog klika - poručila je Dijana Majić, direktorica prodaje zadužena za segment online plaćanja Monri Paymentsa.

Ovim korakom Monri i Mastercard potvrđuju zajedničku posvećenost razvoju online plaćanja u regiji, s ciljem da svakoj online kupnji – bez obzira na trgovca ili tržište – donesu isto jednostavno, sigurno i brzo iskustvo.