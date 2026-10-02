Španjolska Navantia s Iskrom potpisala memorandum za korvete

Navantia, AITAC i Brodogradilište Iskra namjeravaju istražiti potencijalnu suradnju u spektru aktivnosti inženjerstva i brodogradnje

Španjolski brodograditelj Navantia potpisao je s Brodogradilištem Iskra te tvrtkom AITAC Memorandum o razumijevanju, čime su utvrđena vodeća načela za potencijalnu suradnju na inženjerskim i industrijskim aktivnostima povezanim s programom izgradnje višenamjenske korvete.

Memorandum je potpisan jučer, 1. listopada, u Šibeniku tijekom sajma javne sigurnosti i obrane DEFCROS 3 te jača španjolsko-hrvatske odnose i otvara put dugotrajnoj suradnji između Navantije i hrvatskih partnera. U kontekstu programa višenamjenske korvete, Navantia napreduje u svojoj strategiji suradnje s ciljem razvijanja zajedničkih prilika s hrvatskom industrijom.

Osnaživanje hrvatskog sudjelovanja

Prema Memorandumima o razumijevanju, Navantia, AITAC i Brodogradilište Iskra namjeravaju istražiti potencijalnu suradnju u širokom spektru aktivnosti inženjerstva, brodogradnje i potpore tijekom životnog vijeka, uključujući razmjenu tehničke dokumentacije, inženjerskih podataka i informacija o programu, projektiranje brodova, digitalno inženjerstvo, lokalnu brodogradnju i industrijsko sudjelovanje te buduće održavanje i potporu u uporabi plovila.

S tvrtkom AITAC, koja nudi inženjerska i digitalna rješenja, planira udružiti snage za aktivnosti projektiranja, inženjerstva, opremanja i instalacije, zatim puštanja u rad, ispitivanja te potpore tijekom životnog vijeka. S Brodogradilištem Iskra pak planira brodogradnju, integraciju plovila, opremanje, instalaciju te primopredaju brodova.

Spajanjem iskustva Navantije u složenim pomorskim programima s inženjerskim i digitalnim sposobnostima AITAC-a te industrijskim i brodograđevnim znanjem Brodogradilišta Iskra, sporazumi imaju za cilj osnažiti hrvatsko sudjelovanje kroz različite faze programa proizvodnje korveta.

- Ovi Memorandumi o razumijevanju predstavljaju predanost Hrvatskoj. Mi smo pouzdan partner te nudimo svoje iskustvo i znanje kako bismo osnažili hrvatsku industriju i pružili potporu Hrvatskoj ratnoj mornarici - poručio je Alfonso Valea, Navantijin komercijalni direktor za Europu.

Značajna prekretnica

- Potpisi ovog Memoranduma o razumijevanju s Navantijom potvrđuju da hrvatsko inženjersko znanje ima stvarnu ulogu u programu MRC. Radujemo se istraživanju načina na koje AITAC-ovo iskustvo u projektiranju brodova, digitalnom inženjerstvu i ILS-u može pružiti potporu Navantiji i Hrvatskoj ratnoj mornarici - izjavio je Marijan Lorencin, glavni izvršni direktor AITAC-a.

- Ovaj Memorandum o razumijevanju označava značajnu prekretnicu u jačanju uloge Brodogradilišta Iskra u vojno-pomorskom i obrambenom sektoru, posebno nakon našeg nedavnog preuzimanja Brodogradilišta 3. maj u Rijeci. U suradnji s odabranim ponuditeljem i ostalim hrvatskim partnerima, predani smo davanju doprinosa u obliku naprednog brodograđevnog znanja, industrijskih kapaciteta i lokalne stručnosti u programu MRC. Naš je cilj uspostaviti dugoročno strateško partnerstvo koje podupire suverene pomorske sposobnosti Hrvatske, stvarajući pritom trajnu vrijednost za nacionalnu pomorsku i obrambenu industriju - dodao je Roko Vuletić, glavni izvršni direktor Brodogradilišta Iskra.

Podsjetimo, ranije ove godine Navantia je potpisala sporazum i s pulskim Uljanikom Brodogradnjom 1856 te hrvatskom inženjerskom tvrtkom Nortes Blue, čime je i službeno potvrdila svoju ponudu za projektiranje i izgradnju višenamjenskih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu.