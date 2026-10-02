Ostavka u Trgovini Krk, novi direktor Kik-a, pojačanje u G3 Spiritsu

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Dubravko Fanuko podnio je ostavku na mjesto člana Uprave TRGOVINE KRK kojoj je pripojen MISAL iz Malinske.

Trgovina Krk dio je grupacije Čakovečkih mlinova i članica Narodnog trgovačkog lanca (NTL). Prema podacima na službenim stranicama, posluje s 417 marketa na Kvarneru, u Istri, Međimurju, Zagorju, na širem području Virovitice i Zagreba te u Gorskom kotaru. Uz prehrambenu maloprodaju, poslovanje obuhvaća benzinske postaje, prodaju građevinskog materijala i druge specijalizirane prodajne objekte.

Ugovor o pripajanju Misala Trgovina Krk objavila je 30. srpnja 2026. godine. Kompanija je prodajnu mrežu prethodnih godina širila i preuzimanjima: 2021. preuzela je maloprodaju Radnika Opatije te 175 maloprodajnih objekata METSS-a.

Promjena u Kiku

Vanja Marić imenovan je direktorom KIK TEXTILIEN UND NON-FOODA umjesto Ante Rimca.

Marić je preuzeo odgovornost za KiK-ovo poslovanje u Hrvatskoj i Sloveniji, što je objavio i na svojem LinkedIn profilu. Prije dolaska u KiK bio je direktor maloprodaje za Mömax i Möbelix u grupaciji XXXLutz. Prethodno je obnašao rukovodeće funkcije u Kauflandu, gdje je vodio maloprodaju, upravljanje promotivnim aktivnostima u nabavi te opskrbni lanac. Iskustvo je stjecao i u REWE Grupi i Lidlu, na poslovima upravljanja prodajom, interne revizije i korisničke službe.