Strateški fokus na ljudske potencijale i dalje donosi priznanja HT-u

Riječ je o priznanju koje SELECTIO Grupa dodjeljuje za prakse s učinkom na poslovanje, kulturu i razvoj, povezane s dugoročnim ciljevima

Da je upravljanje ljudskim potencijalima i dalje jedan od strateških prioriteta Hrvatskog Telekoma, potvrđuje preuzimanje još jednog Employer Partner certifikata. Riječ je o priznanju koje SELECTIO Grupa dodjeljuje organizacijama čije HR prakse imaju mjerljiv učinak na poslovanje, kulturu i razvoj ljudi te su jasno povezane s dugoročnim ciljevima organizacije.

Hrvatski Telekom nositelj je i Above and Beyond certifikata SELECTIO Grupe koji nadograđuje taj okvir i ističe organizacije koje u pojedinim područjima značajno nadilaze njihove kriterije. Tako je Hrvatski Telekom prepoznat u čak četiri takva područja: Impact, Inclusion, Innovation i Future, čime ostaju među top 10% Employer Partner organizacija.

HR prakse koje nadilaze standarde i stvaraju dugoročnu vrijednost

Hrvatski Telekom kontinuirano ispunjava visoke standarde potrebne za razvoj snažne i održive organizacijske kulture. Preuzimanjem naših certifikata potvrđuju zrelost i dosljednost HR praksi, koje su jasno strukturirane i strateški usmjerene. U odnosu na prošlogodišnju certifikaciju, vidljiv je dodatni iskorak na području leadershipa, jačanje uloge lidera kroz provedene razvojne programe za usavršavanje vještina vođenja te je ostvaren porast ocjena na evaluaciji područja vezanog za organizacijski dizajn. Istovremeno, zaposlenicima je osigurana podrška u svim fazama razvoja, kroz promišljene i raznolike razvojne programe, izjavila je Lara Šubić Šuša, Head of HR Consulting SELECTIO Grupe.

U Hrvatskom Telekomu HR ima aktivnu ulogu strateškog partnera poslovanju, što se očituje u razvoju ljudi, organizacijskoj kulturi i poslovnim ciljevima. Kompanija sustavno prati učinak ključnih HR inicijativa: od razvoja talenata, nagrađivanja i razvoj karijere kroz proces karijernog puta do dobrobiti zaposlenika i fleksibilnih modela rada. Povezuje ih s poslovnim rezultatima, angažiranošću i zadovoljstvom zaposlenika.

Poseban naglasak u Hrvatskom Telekomu stavljen je na kulturu uključivosti u kojoj se različitosti aktivno vrednuju. Isto tako, organizacija redovito mjeri angažiranost zaposlenika i čimbenike koji najviše utječu na organizacijsku klimu, a dobiveni uvidi koriste se za ciljana poboljšanja.

Uloga HR-a dodatno je osnažena i pozicioniranjem HR menadžmenta na razini upravljačkih struktura, čime se osigurava stvarni utjecaj na strateške odluke.

Inovativni pristupi razvoju ljudi

Inovativnost HR praksi u Hrvatskom Telekomu vidljiva je u načinu na koji organizacija anticipira buduće potrebe zaposlenika i poslovanja. Employer branding aktivnosti aktivno uključuju zaposlenike kao ambasadore kroz inicijative poput AI ti to možeš, Mreže dobrih ljudi i Povezani pričom, dok se otvoreni dijalog o razvoju organizacije, tehnologiji i karijerama potiče kroz interne formate poput AI Talk Showa, Brandstorming događanja.

U zapošljavanju i razvoju koriste se suvremeni pristupi, uključujući gamificirane selekcijske metode za IT pozicije, digitalna onboarding rješenja poput mobilne pre-boarding aplikacije, razvojnih programa koji godišnje obuhvaćaju više od 1000 zaposlenika, edukacijskih platformi za usavršavanje AI vještina i ostalih vještina budućnosti, te alata za interni prijenos znanja putem mreže internih trenera i platforme za učenje poput LEX - Learning from Experts.

Edukacijski programi 30under30, The Next i The Experts dodatno potiču razvoj talenata i omogućuju zaposlenicima nove karijerne smjerove unutar organizacije.

Novi certifikat doživljavamo kao potvrdu da dosljedno gradimo okruženje u kojem ljudi imaju jasne prilike za razvoj, osjećaj pripadnosti i podršku da budu najbolja verzija sebe. Posebno nam je važno da standardi koje postavljamo nisu ‘projekt’, nego dio načina na koji svakodnevno radimo – od razvoja vještina i liderstva do uključivosti i suradnje. Ovo priznanje nam je poticaj da nastavimo podizati ljestvicu i stvarati iskustvo zaposlenika na koje možemo biti ponosni, izjavila je Anamarija Minarski, Direktorica Odjela za zaposleničko iskustvo i organizacijsku kulturu u Hrvatskom Telekomu.