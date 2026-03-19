Fed zadržao kamate nepromijenjenima, burze odmah reagirale

Ulagače je razočaralo i što će američka središnja banka kamate smanjiti samo jednom u ovoj i jednom u idućoj godini

Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica oštro pale, nakon što je američka središnja banka zadržala kamatne stope nepromijenjene i procijenila da se u ovoj godini zbog povišene inflacije može očekivati samo jedno smanjenje kamata.

Dow Jones pao je 1,63 posto, na 46.225 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,36 posto, na 6.624 boda, a Nasdaq indeks 1,46 posto, na 22.152 boda.

Kao što se očekivalo, Fed je nakon dvodnevne sjednice odlučio ostaviti kamate nepromijenjene u rasponu od 3,5 do 3,75 posto.

Nepromijenjene su ostale i procjene čelnika središnje banke da će kamate smanjiti samo jednom u ovoj i jednom u idućoj godini, što je razočaralo ulagače koji su se nadali smanjenju kamata u dva, pa čak i tri navrata ove godine.

U novim procjenama čelnici Feda blago su povećali procjene rasta gospodarstva, ali i inflacije.

Neizvjesne posljedice krize na Bliskom istoku

U priopćenju sa sjednice Fed je poručio da su posljedice sukoba na Bliskom istoku po američko gospodarstvo neizvjesne.

Na konferenciji za medije predsjednik Feda Jerome Powell istaknuo je da su 'inflacijska očekivanja posljednjih tjedana porasla, što je vjerojatno posljedica značajnog rasta cijena nafte zbog poremećaja opskrbe na Bliskom istoku'.

Ulagače je jučer razočarao i podatak da su proizvođačke cijene u SAD-u u veljači porasle 3,4 posto, znatno iznad očekivanja analitičara, što bi se idućih mjeseci moglo osjetiti i na rastu potrošačkih cijena.

Zbog toga se procjenjuje da će inflacija i ubuduće ostati iznad Fedovih ciljanih razina od oko 2 posto.

- Pred Fedom je veliki izazov, otežan ratom na Bliskom istoku, da balansira između svoja dva najvažnija zadatka – održavanja pune zaposlenosti i niske, stabilne inflacije. Ako rat potraje, a cijene nafte ostanu povišene, to će izazvati usporavanje rasta gospodarstva. No, popuštanje monetarne politike bila bi pogreška jer bi to samo ojačalo inflaciju - kaže Michael Rosen, direktor u tvrtki Angeles Investments.

I na europskim burzama cijene dionica jučer su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,94 posto, na 10.305 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,96 posto, na 23.502 boda, a pariški CAC 0,06 posto, na 7.969 bodova.

Azijske burze oštro pale, cijene nafte porasle

Nakon poruka američke središnje banke te nakon što su burzovni indeksi na Wall Street pali više od 1 posto, i na azijskim su burzama u četvrtak cijene dionica oštro pale jer su cijene nafte ponovno snažno porasle i jer su jučer, nakon

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu više od 1,5 posto, izgubivši dio dobitaka iz prethodna tri dana.

Pritom su cijene dionica u Šangaju, Australiji, Hong Kongu, Indiji, Južnoj Koreji i Japanu pale između 1,1 i 3,6 posto.

Na londonskom je tržištu cijena barela jutros skočila 5,3 posto, na 113,05 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,1 posto, na 97,35 dolara.

- Ova eskalacija rata na Bliskom istoku čini se kao prekretnica jer za tržišta to više nisu samo naslovi o vojnim napadima ili zatvaranju Hormuškog tjesnaca. Ta kriza sada pogađa krvotok globalnog energetskog sustava. Ulagače zabrinjava rast rizika od stagflacije... To znači da ovo više nije samo geopolitička, nego i makroekonomska priča - kaže Charu Chanana, strateg u Saxu.

Zato će u fokusu ulagača i danas biti sjednice središnjih banaka. Japanske monetarne vlasti odlučile su jutros ostaviti kamate nepromijenjene i upozorile na moguće posljedice krize na Bliskom istoku i rasta cijena nafte na inflaciju.

Danas će sjednice održati i čelnici Europske središnje banke, kao i britanske.

Ne očekuju se promjene kamatnih stopa, no očekuju se komentari o inflaciji i posljedicama rata SAD-a i Izraela protiv Irana.

Dolar ojačao nakon poruka Feda

A na valutnim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta znatno porasla nakon poruka Feda.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 100,05 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 99,50 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 158,75 na 159,70 jena.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1465 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1545 dolara.