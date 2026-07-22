Prilika za ulaganje u charter industriju, uz sedam posto kamate

Izdanje vrijedno dva milijuna eura omogućit će nabavu šest novih plovila te unapređenje operativnog poslovanja u Rogaču

Sailing Europe Charter otvara novo poglavlje poslovanja i prvi put izlazi na tržište kapitala. Korporativnom obveznicom vrijednom dva milijuna eura financira širenje flote, a za ovu tvrtku to nije samo ulaganje u nova plovila, već nastavak priče koju već dva desetljeća gradi na Jadranu.

Rast u charter industriji ne mjeri se samo brojem plovila. Gradi se povjerenjem gostiju, kvalitetom usluge i sposobnošću da se iz godine u godinu održavaju visoki standardi poslovanja. Upravo na tim temeljima More i brodovi d.o.o., vlasnik brenda Sailing Europe Charter, dio daljnjeg razvoja financira putem tržišta kapitala. Izdanje korporativne obveznice vrijedno je dva milijuna eura, uz fiksnu kamatnu stopu od sedam posto godišnje i rok dospijeća od tri godine.

Sredstva prikupljena ovim izdanjem usmjerit ćemo u nabavu dodatnih plovila koja odmah postaju dio naše operativne flote i dugoročna poslovna imovina društva. Cilj nam je povećati kapacitete flote, unaprijediti operativno poslovanje i nastaviti pružati visoku razinu usluge gostima, uz stvaranje dugoročne vrijednosti za goste i investitore, izjavila je Tea Muslim, direktorica operacija (COO) društva More i brodovi d.o.o..

Poslovanje koje raste zajedno s hrvatskim nautičkim turizmom

Svake godine više od 400 tisuća gostiju iz cijelog svijeta odabire hrvatski Jadran za odmor na plovilima. Hrvatska je jedna od kolijevki organiziranog nautičkog turizma na Mediteranu – od prvog jedriličarskog kluba osnovanog 1876. godine do razvoja ACI-jevih marina početkom sedamdesetih godina, zemlja je izgradila snažnu infrastrukturu i tržišnu poziciju u ovom segmentu. Danas Hrvatska ima najveću charter flotu na svijetu prema broju plovila za najam, a nautički turizam postao je jedan od najvažnijih i najprepoznatljivijih dijelova hrvatske turističke ponude.

Sailing Europe Charter danas posluje iz baze u Rogaču gdje je jedini charter operater u marini. Šolta nije slučajan izbor. Poznata kao mirniji i autentičniji dio Jadrana Šolta je blizu Splita. Jedriličari koji isplovljavaju iz marine imaju neposredan pristup najljepšim jedriličarskim rutama srednje Dalmacije. Jedinstvena pozicija naših brodova u marini omogućuje organizirano, učinkovito i personalizirano iskustvo od preuzimanja plovila do završetka jedrenja.

Flotu čine jedrilice i katamarani renomiranih proizvođača Beneteau, Jeanneau i Lagoon. Sailing Europe Charter posebno je prepoznat po kvaliteti plovila i načinu na koji se o njima brine. Redovito održavanje, kontinuirana ulaganja i visoki standardi upravljanja flotom omogućuju da plovila i nakon završetka charter ciklusa zadržavaju visoku tržišnu vrijednost.

Ulaganje u daljnji rast

Za ulagatelje, izdanje predstavlja priliku za sudjelovanje u financiranju konkretnog razvojnog projekta. Sredstva prikupljena izdanjem obveznice namijenjena su isključivo nabavi šest dodatnih plovila koja odmah postaju dio operativne flote društva te daljnjem razvoju operativne baze u Rogaču.

Proširenjem flote društvo povećava broj dostupnih plovila i dodatno jača svoju poziciju na charter tržištu. Istodobno, ulaganje u bazu u Rogaču omogućit će još učinkovitiju organizaciju poslovanja i kvalitetniju uslugu za goste.

Riječ je o ulaganju u opipljivu poslovnu imovinu koja generira prihode kroz charter djelatnost, dok fiksna kamatna stopa od 7 % godišnje omogućuje unaprijed poznat prinos tijekom trajanja obveznice, uz rizike opisane u dokumentaciji izdanja.

Ključni uvjeti izdanja

● Kamata: 7 posto godišnje, fiksna, uz polugodišnju isplatu kamata

● Rok dospijeća: tri godine

● Isplata glavnice: jednokratno po dospijeću

● Minimalni upis: tisuću eura (u višekratnicima od 1.000 eura)

● Ukupna vrijednost izdanja: 2.000.000 eura

Kao i svako ulaganje, i ulaganje u obveznice nosi određene rizike, uključujući tržišna kretanja, sezonalnost poslovanja i druge čimbenike opisane u dokumentaciji izdanja. Potencijalnim ulagateljima preporučuje se da prije donošenja investicijske odluke prouče uvjete izdanja i pripadajuću dokumentaciju.

Pristupni obrazac i uvjeti emisije dostupni su na službenim stranicama.

Informacije o izdanju → https://sec.obveznice.net/obveznice-d06/