Promjene u Ikomu nakon Uskokove istrage, Granolio preuzeo Hodak promet

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Šimo Marić novi je predsjednik NO-a IKOMA umjesto Stjepana Mihaljevića. Nekoliko dana prije toga u Sudskom je registru objavljeno da Ivana Lovrić nije više jedini dioničar IKOMA. Riječ je o tvrtki koja se u Registru stvarnih vlasnika vodi u većinskom vlasništvu (97,4 posto) Tomislava Kovče, brata Ivane Lovrić.