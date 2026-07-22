Tvrtke i tržišta
Promjene u Ikomu nakon Uskokove istrage, Granolio preuzeo Hodak promet
22. srpnja 2026.
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Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije
Šimo Marić novi je predsjednik NO-a IKOMA umjesto Stjepana Mihaljevića. Nekoliko dana prije toga u Sudskom je registru objavljeno da Ivana Lovrić nije više jedini dioničar IKOMA. Riječ je o tvrtki koja se u Registru stvarnih vlasnika vodi u većinskom vlasništvu (97,4 posto) Tomislava Kovče, brata Ivane Lovrić.
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