Fortenova prihvatila ponudu Bosqar Investa za kupnju PIK-a Vrbovec

Planirano preuzimanje predstavlja ključan novi moment u strategiji Bosqar Investa za izgradnju snažne regionalne platforme

Bosqar Invest je novi vlasnik PIK-a Vrbovec. Fortenova grupa i Bosqar Invest postigli su sporazum o prihvaćanju obvezujuće ponude za preuzimanje 100 posto udjela u kompaniji PIK Vrbovec plus, objavili su u četvrtak. Potpisivanje ugovora o preuzimanju poslovnih udjela i zaključenje transakcije uslijedit će nakon što Bosqar realizira planirano financiranje te po dobivanju svih potrebnih regulatornih odobrenja. Očekuje se da će planirana transakcija biti financirana najavljenom sekundarnom javnom ponudom dionica.

PIK Vrbovec danas posjeduje najmoderniji pogon primarne obrade mesa (klaonicu) na ovim prostorima, kao i pogone za preradu mesa. Izravno surađuje s više od stotinu lokalnih farmi, kao i s farmama Belja, što ga čini najvećim domaćim prerađivačem svinjskog mesa. Ujedno, kompanija svoje proizvode izvozi u 20-ak zemalja i posjeduje izvozni broj HR 10 koji omogućuje izvoz na najzahtjevnija svjetska tržišta.

Važan korak

S prihodima od 337 milijuna eura i oko 1500 zaposlenika, PIK je važan čimbenik hrvatskog poljoprivredno-prehrambenog ekosustava. U posljednjih nekoliko godina prošao je transformaciju u profitabilnu kompaniju s velikim razvojnim potencijalom. Zbog svega toga PIK Vrbovec ima središnju ulogu u nacionalnom poljoprivredno-prehrambenom ekosustavu.

- Već je izlaskom iz agrara Fortenova grupa započela strateški zaokret u poslovanju s fokusom na djelatnosti i usluge koje nisu izravno vezane uz primarnu proizvodnju i preradu. Budući da je PIK u velikoj mjeri naslonjen upravo na poljoprivrednu proizvodnju, prirodna je bila naša odluka da za tu kompaniju pronađemo drugog vlasnika - izjavio je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

Peruško je dodao kako je Fortenova u ovom, kao i u svim dosadašnjim procesima dezinvestiranja, ispunila najvažnije vrijednosne kriterije. - Za našu kompaniju pronašli smo partnera koji će je dalje razvijati, jačati tržišne pozicije te očuvati zaposlenost. To je dobro za kompaniju i njezine zaposlenike, ali i za lokalnu zajednicu i gospodarstvo u cjelini - rekao je Peruško.

Potencijalno preuzimanje najvećeg hrvatskog proizvođača mesa i mesnih prerađevina bilo bi važan korak Bosqar Investa u njegovoj strategiji izgradnje najsnažnije platforme za hranu u srednjoj i jugoistočnoj Europi, budući da bi se PIK time priključio Bosqarovoj diviziji Future Food. U njoj su već Panvita, vodeća slovenska poljoprivredno-prehrambena grupa, i Mlinar, vodeća pekarska grupa u regiji Adria.

Future Food vertikala, temeljem javno dostupnih financijskih izvještaja za 2024. godinu, imala bi prihode od oko 640 milijuna eura i oko 4800 zaposlenika, što bi je pozicioniralo kao vodeću platformu za svježu hranu u regiji. Objedinjena platforma temeljila bi se na visoko integriranoj poljoprivrednoj proizvodnoj bazi, koja bi obuhvaćala više farmi, približno 86 tisuća tona godišnje proizvodnje mesa, voća, povrća i pekarskih proizvoda, tri najnaprednija pogona za preradu u regiji, kapacitet stoke od oko 120 tisuća svinja i 4,5 milijuna brojlerskih pilića.

Prehrambena sigurnost

Komentirajući postignuti dogovor, Darko Horvat, predsjednik Uprave tvrtke Bosqar, rekao je kako planirano preuzimanje PIK Vrbovca predstavlja ključan novi moment u strategiji Bosqar Investa za izgradnju snažne regionalne platforme u poljoprivredno-prehrambenoj i mesno-prerađivačkoj industriji.

- Planiranim preuzimanjem PIK-a, Bosqar bi dodatno ojačao svoju platformu, okupljajući Panvitu, jednog od najvećih proizvođača hrane u Sloveniji, i PIK, jednog od najvećih proizvođača hrane u Hrvatskoj, unutar iste operativne strukture. Zadovoljni smo što je Fortenova grupa prihvatila našu obvezujuću ponudu. Radimo na finalizaciji ugovornih elemenata s našim partnerima u Fortenova grupi i PIK-u te očekujemo da će ugovor o kupnji poslovnih udjela biti potpisan u bliskoj budućnosti - najavio je Horvat.

- Svi smo dobro svjesni da živimo u nestabilnim vremenima. U posljednje vrijeme eskalacija napetosti na Bliskom istoku istaknula je koliko je prehrambena sigurnost danas važna, ali i činjenicu da će to ostati tako i u doglednoj budućnosti. U tom kontekstu, Bosqar svoja daljnja ulaganja u Future Food vidi kao strateški doprinos jačanju otpornosti opskrbe u Hrvatskoj i cijeloj regiji - zaključio je Horvat.