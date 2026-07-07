Tvrtke i tržišta

Fox ulaže 22 milijarde dolara: Počinje nova era televizije bez pretplate

7. srpnja 2026.
FAST (Free Ad-Supported TV)
Sandra Babić
Sandra Babić
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Preuzimanje Rokua potvrđuje uspon FAST platformi koje besplatnim sadržajem i oglasima mijenjaju Netflix, kabelsku i klasičnu televiziju

U jeku najvećega sportskog natjecanja, Svjetskoga nogometnog prvenstva, američki je medijski teškaš, kompanija Fox, odlučio za nevjerojatne 22 milijarde dolara preuzeti Roku, tehnološkoga giganta i platformu FAST.

Ta akvizicija, reći će medijski znalci, izazvala je potres na tržištu jer je potvrdila nešto o čemu se u posljednje vrijeme prilično šuška: da platforme FAST (engl. free ad-supported streaming television) ozbiljno ugrožavaju pozicije streaming-divova i igrača u svijetu tradicionalne i kabelske televizije. Platforme FAST program nude potpuno besplatno i to putem internetske veze, a financiraju se oglasima, a ne pretplatama.

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