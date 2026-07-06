Ježina: Porezna politika ne smije kažnjavati ulaganja

Telemach traži stabilnije propise, brže dozvole i porezni okvir koji potiče ulaganja u infrastrukturu, zaposlenike i razvoj

Adrian Ježina u anketi za prilog Predsjednik Uprave Telemacha Hrvatskau anketi za prilog 1000 najvećih govori o utjecaju geopolitičkih napetosti, umjetne inteligencije i porezne politike na poslovanje te o ulaganjima koja će obilježiti razvoj kompanije u idućim godinama. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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