Tvrtke i tržišta
Ježina: Porezna politika ne smije kažnjavati ulaganja
6. srpnja 2026.
foto Žiga Intihar
Telemach traži stabilnije propise, brže dozvole i porezni okvir koji potiče ulaganja u infrastrukturu, zaposlenike i razvoj
Predsjednik Uprave Telemacha Hrvatska Adrian Ježina u anketi za prilog 1000 najvećih govori o utjecaju geopolitičkih napetosti, umjetne inteligencije i porezne politike na poslovanje te o ulaganjima koja će obilježiti razvoj kompanije u idućim godinama.
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