Tvrtke i tržišta

Ježina: Porezna politika ne smije kažnjavati ulaganja

6. srpnja 2026.
Adrian Ježina, Telemach

Adrian Ježina, Telemach

foto Žiga Intihar
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Telemach traži stabilnije propise, brže dozvole i porezni okvir koji potiče ulaganja u infrastrukturu, zaposlenike i razvoj

Predsjednik Uprave Telemacha Hrvatska Adrian Ježina u anketi za prilog 1000 najvećih govori o utjecaju geopolitičkih napetosti, umjetne inteligencije i porezne politike na poslovanje te o ulaganjima koja će obilježiti razvoj kompanije u idućim godinama.
 
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