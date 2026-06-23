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Quiet Tech: Masno ćemo plaćati uređaje koji ne rade ništa

23. lipnja 2026.
Digital detox
Sandra Babić
Sandra Babić

Era tihe tehnologije počiva na ideji da uređaji trebaju posao obavljati savršeno i nečujno, da ne kradu vrijeme i pozornost potrošača

​Kupaonica bi, po nekoj svojoj logici, trebala biti mjesto tišine i senzorne deprivacije. U nju se odlazi da bi se bilo na miru. I obavljala nužda, dakako. No jedna je kompanija imala drukčiju ideju.

Kohler proizvodi Numi 2.0, pametnu WC školjku od gotovo 13 tisuća dolara koja nema što ne radi: čim zakoračite u kupaonicu, njezin se poklopac automatski podiže, kupaonicu obasja LED rasvjeta u duginim bojama, ugrađeni zvučnici mogu svirati i vašu omiljenu glazbu, a, ako to jako želite, možete popričati i s glasovnom asistenticom Alexom. Školjka je, dakako, grijana i čisti se sama. Sve što čovjek na WC-u može poželjeti, zar ne?

Pa, zapravo, ako je suditi prema recentnim trendovima, potrošači su (napokon) odlučili reći 'ne' ideji da se na ama baš svaki proizvod ili uređaj, od hladnjaka, sata ili zahodske školjke, ugrade ekrani, mikrofoni, Wi-Fi i aplikacije. Ta je tehnologija narod počela gušiti; dosta mu je buke, distrakcija i ažuriranja svakog vraga, pa čak i u najintimnijim trenucima poput spomenutog obavljanja nužde.

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