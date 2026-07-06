U InterCapitalove ETF-ove uloženo više od 200 milijuna eura imovine

Interes postoji, ne samo za domaće tržište, već i za širu regiju i nova tržišta poput Poljske, izjavio je Krešo Vugrinčić, predsjednik Uprave InterCapital ETF-a

Investicijski fondovi čijim se udjelima trguje na burzi (ETF) koje je plasirao InterCapital prešli su razinu od 200 milijuna eura pod upravljanjem. ETF-ovi su pokrenuti prije nešto više od pet godina, a isprva su bili vezani uz hrvatski i slovenski dionički indeks.

Cilj je bio da se ulagateljima olakša pristup tržištima kapitala putem burzovno trgovanih fondova, uz niže troškove i veću transparentnost. Danas InterCapital ETF upravlja s više fondova koji ulagateljima omogućuju izloženost hrvatskom, slovenskom, rumunjskom i poljskom tržištu, kao i drugim investicijskim segmentima.

Najveći ETF je InterCapital SBITOP TR UCITS ETF, koji ulaže u slovensko tržište kapitala i danas upravlja s više od 76 milijuna eura imovine. Time je, prema dostupnim podacima, riječ o najvećem fondu na svijetu koji ulaže isključivo u slovensko tržište. Najnoviji član je InterCapital Poland WIG30TR UCITS ETF, koji ulagateljima omogućuje izloženost poljskom tržištu kapitala. Fond je u prvih mjesec dana prikupio više od osam milijuna eura imovine.

Rast prometa od 30 posto

Fondovi stvaraju i određenu likvidnost na Zagrebačkoj burzi gdje su uvršteni. Prema podacima iz polugodišnjeg izvješća Zagrebačke burze, u prvih šest mjeseci promet ETF-ovima dosegnuo je 39 milijuna eura, 30 posto više nego u istom lanjskom razdoblju. Štoviše, ETF-ovi su tijekom prvog polugodišta ostali jedan od najdinamičnijih segmenata tržišta, uz kontinuiran rast trgovanja i povećanje tržišne kapitalizacije od 41 posto, stoji u izvješću.

- Prelazak granice od 200 milijuna eura imovine pod upravljanjem važna je prekretnica za InterCapital ETF, ali i za razvoj ETF tržišta u Hrvatskoj i regiji. Krenuli smo od nule, s idejom da ulagateljima približimo burzovno trgovane fondove i omogućimo jednostavan pristup tržištima koja su im ranije često bila teže dostupna. Danas vidimo da interes postoji, ne samo za domaće tržište, već i za širu regiju i nova tržišta poput Poljske - izjavio je Krešo Vugrinčić, predsjednik Uprave InterCapital ETF-a.

Krešo Vugrinčić, predsjednik Uprave InterCapital ETF

- Iako smo ponosni na ostvareni rast, pred nama je još dug put. Želimo nastaviti otvarati nova tržišta, konkretno Poljsku i Mađarsku, te zanimljiva regionalna tržišta približiti široj bazi ulagatelja, od malih ulagatelja do institucionalnih investitora. Naš cilj ostaje isti: kroz transparentne i likvidne ETF proizvode omogućiti jednostavnije ulaganje u tržišta s atraktivnim dugoročnim potencijalom – dodao je Vugrinčić.

Uz rast imovine, ovu godinu obilježili su i pozitivni prinosi pojedinih fondova. Najbolji rezultat od početka godine ostvario je rumunjski ETF, s prinosom od 37,8 posto, dok ga slijede slovenski s prinosom od 23,8 posto i hrvatski ETF s 18,6 posto.