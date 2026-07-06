Novi natječaj za domaće zračne linije tek početkom 2027. godine

Trade Air domaće letove nastavlja privremenim ugovorom do kraja godine, dok će novi četverogodišnji natječaj kasniti devet mjeseci

Iako je povratak domaćih zračnih linija u sklopu programa letova od javnog interesa (PSO) prvotno bio neslužbeno najavljivan za sredinu srpnja, putnici će na letove ipak morati pričekati do 20. srpnja 2026. godine. Domaći avioprijevoznik Trade Air potvrdio je povratak na hrvatsko nebo nakon višemjesečne stanke, no iza ove privremene stabilizacije krije se kompleksna pravna procedura i odgoda državnog natječaja.

Budući da je prethodni PSO ugovor istekao, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije pravovremeno raspisalo novi četverogodišnji natječaj, zračna povezanost između Zagreba, Osijeka, Rijeke, Pule, Splita i Dubrovnika bila je privremeno prekinuta. Ovo nije prvi put da država nije na vrijeme raspisala PSO natječaj: isto se dogodilo 2016., kada je Osijek više od dva mjeseca ostao bez letova, a i prethodni PSO ciklus za razdoblje 2022.–2026. bio je višekratno prolongiran prije nego što je konačno zaživio u srpnju 2022.