Luka Komazec imenovan generalnim direktorom Perutnina Ptuj Grupe

Iza sebe ima više od 15 godina iskustva na izvršnim rukovodećim pozicijama, tijekom kojih je vodio operativno složene kompanije u srednjoj i zapadnoj Europi

Perutnina Ptuj Grupa, vodeća vertikalno integrirana prehrambena kompanija specijalizirana za proizvodnju peradi, koja posluje na osam tržišta srednje i jugoistočne Europe, danas je imenovala Luku Komazeca generalnim direktorom (CEO), nakon čega je i službeno preuzeo dužnost.

Komazec iza sebe ima više od 15 godina iskustva na izvršnim rukovodećim pozicijama, tijekom kojih je vodio operativno složene kompanije u srednjoj i zapadnoj Europi. Prije preuzimanja rukovodeće funkcije u Perutnina Ptuj Grupi, obnašao je funkciju izvršnog direktora za Europu u kompaniji Aggreko, gdje je bio jedan od ključnih nositelja europske strategije energetske tranzicije. Prije toga, više od deset godina vodio je Resaltu, razvivši je u vodeću neovisnu kompaniju za energetske usluge u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Resaltu su financijski podržali Europska investicijska banka i Europski investicijski fond, a 2024. godine postala je dio Aggreko grupe. Komazec je završio Executive MBA na IEDC Bled School of Management te diplomirao ekonomiju na Sveučilištu u Ljubljani.

Na poziciji generalnog direktora Perutnina Ptuj Grupe Komazec nasljeđuje Envera Šišića, koji je funkciju obnašao od 21. veljače 2019. godine. Nakon više od sedam godina na čelu Grupe, Šišić će preuzeti funkciju predsjednika Nadzornog odbora, gdje će i dalje pružati podršku strateškom usmjeravanju Grupe na razini korporativnog upravljanja.

- Luka donosi upravo onu kombinaciju operativne izvrsnosti, iskustva u vođenju poslovanja na više tržišta i progresivnog načina razmišljanja koja je Perutnini potrebna u ovom novom razdoblju razvoja. Njegovi dosadašnji rezultati u razvoju složenih industrijskih sustava, uz istodobno održavanje visoke razine profitabilnosti i korporativnog upravljanja, čine ga izvrsnim izborom za našu Grupu - istaknuo je Šišić.

- Perutnina Ptuj svakodnevno prehranjuje gotovo dva milijuna ljudi, a to je moguće zahvaljujući predanosti više od 5.700 zaposlenika na osam tržišta. Moj je prvi prioritet upoznati ljude, procese i vrijednosti koje čine temelje ove kompanije te na njima nastaviti graditi njezin daljnji razvoj, s ciljem da Perutnina Ptuj postane jedna od vodećih europskih kompanija u području peradarstva i prehrambene industrije unutar europske platforme MHP-a - rekao je Komazec.