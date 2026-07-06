HPB zaključio izdanje obveznica od 150 milijuna eura

Izdanje na međunarodnom tržištu nosi kupon od 4,125 posto, a obveznice će biti uvrštene na Luksemburšku burzu

Hrvatska poštanska banka (HPB) završila je određivanje cijene izdanja nadređenih povlaštenih obveznica (senior preferred) na međunarodnom tržištu kapitala. Ukupna vrijednost izdanja iznosi 150 milijuna eura, objavljeno je na Zagrebačkoj burzi.

Obveznice imaju pojedinačnu nominalnu vrijednost od 100 tisuća eura, dospijevaju 13. srpnja 2029. godine, a kuponska stopa iznosi 4,125 posto.

Banka je, nakon procjene tržišnih uvjeta, odlučila izdati obveznice s ročnošću od tri godine uz mogućnost opoziva nakon dvije godine (3NC2), umjesto prethodno razmatrane strukture od četiri godine uz mogućnost opoziva nakon tri godine (4NC3).

Kao jedini agent izdanja angažiran je Morgan Stanley Europe SE, dok je uvrštenje obveznica planirano na tržište EURO MTF Luksemburške burze.

HPB podsjeća da je namjeru izdanja obveznica objavio još 30. travnja ove godine. Na svojim je internetskim stranicama u međuvremenu objavio sažete konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za prvo tromjesečje 2026. godine, kao i prezentaciju za investitore vezanu uz izdanje obveznica.

Banka je poručila da će investicijsku javnost pravodobno obavještavati o svim važnim događajima povezanima s izdanjem.