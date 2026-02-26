Na današnji dan

Francuski Carrefour zbog Mercatora skrivio pad Agrokora

26. veljače 2026.
trgovački lanac Carrefour

Je li ovo nova šansa za Carrefour (u interpretaciji umjetne inteligencije)?

Foto
Goran Litvan
Goran Litvan

Kako je najavljeni dolazak Carrefoura 2010. utjecao na utrku za Mercator i kasnije promijenio sudbinu Agrokora i regionalne maloprodaje

Carrefour dolazi! Najveći europski lanac osvaja Balkan i Hrvatsku! 

Tako su domaći mediji slobodno protumačili najavu francuskog trgovca iz veljače 2010. o osnivanju joint venture kompanije, koja je trebala otvoriti lanac hipermarketa i supermarketa pod vlastitim brendom na prostoru Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Albanije. 

Medijska euforija

Euforiju oko spektakularnog ulaska tada najvećeg europskog trgovca stišao je Lider 26. veljače. Upozorio je da se to neće dogoditi brzo i da nije nimalo jednostavno. Naime, za samostalni ulazak na tržište potrebne su bar tri godine. Toliko je najmanje potrebno za kupnju zemljišta, ishođenje potrebnih dozvola i gradnju trgovina.

Postojala je doduše i skraćena varijanta, akvizicijska. Bilo je to vrijeme kad su se svijet i Europa počeli oporavljati, ali i kad je Hrvatsku još tresla recesija. Pretpostavljalo se stoga da bi Francuzi lako mogli pronaći potencijalne mete za preuzimanje.

Mercator na meti

Tada se prodavao i slovenski Mercator, koji je svakako bio najzanimljivija meta zbog prisutnosti u državama regije, pa i Hrvatskoj i Srbiji, uz vodeći položaj na slovenskom tržištu.

Upravo nekoliko dana nakon Carrefourove najave iz Ljubljane je došla vijest da je Agrokor izbačen iz utrke za kupnju 21,3 posto dionica Mercatora. U užem krugu ostali su samo financijski fondovi, bez ijednog strateškog investitora. Analitičari su odmah procijenili da fondovi sigurno već znaju kome će proslijediti Mercator – možda Tescu ili Carrefouru.

Posljedice za Todorića

Francuzi su regiju 'napali' s istočne strane – otvorili su trgovine u Bugarskoj, a još se spominje i Srbija. Do danas nisu ušli u Hrvatsku ni u Sloveniju, pa tako nisu kupili ni vodećeg slovenskog trgovca. Najuporniji je u tome bio Ivica Todorić, koji je kasnije preuzeo Mercator, i dobrim dijelom zbog toga bankrotirao. 

A da je Carrefour bio samo malo uporniji s Mercatorom, moguće da bi i danas Agrokor i dalje poslovao sa starim imenom i vlasnikom. 

#Na Današnji Dan#Carrefour#Trgovina#Agrokor#Mercator#Preuzimanje#Ivica Todorić
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right