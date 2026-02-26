Francuski Carrefour zbog Mercatora skrivio pad Agrokora

Kako je najavljeni dolazak Carrefoura 2010. utjecao na utrku za Mercator i kasnije promijenio sudbinu Agrokora i regionalne maloprodaje

Carrefour dolazi! Najveći europski lanac osvaja Balkan i Hrvatsku!

Tako su domaći mediji slobodno protumačili najavu francuskog trgovca iz veljače 2010. o osnivanju joint venture kompanije, koja je trebala otvoriti lanac hipermarketa i supermarketa pod vlastitim brendom na prostoru Hrvatske, Slovenije, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Albanije.

Medijska euforija

Euforiju oko spektakularnog ulaska tada najvećeg europskog trgovca stišao je Lider 26. veljače. Upozorio je da se to neće dogoditi brzo i da nije nimalo jednostavno. Naime, za samostalni ulazak na tržište potrebne su bar tri godine. Toliko je najmanje potrebno za kupnju zemljišta, ishođenje potrebnih dozvola i gradnju trgovina.

Postojala je doduše i skraćena varijanta, akvizicijska. Bilo je to vrijeme kad su se svijet i Europa počeli oporavljati, ali i kad je Hrvatsku još tresla recesija. Pretpostavljalo se stoga da bi Francuzi lako mogli pronaći potencijalne mete za preuzimanje.

Mercator na meti

Tada se prodavao i slovenski Mercator, koji je svakako bio najzanimljivija meta zbog prisutnosti u državama regije, pa i Hrvatskoj i Srbiji, uz vodeći položaj na slovenskom tržištu.

Upravo nekoliko dana nakon Carrefourove najave iz Ljubljane je došla vijest da je Agrokor izbačen iz utrke za kupnju 21,3 posto dionica Mercatora. U užem krugu ostali su samo financijski fondovi, bez ijednog strateškog investitora. Analitičari su odmah procijenili da fondovi sigurno već znaju kome će proslijediti Mercator – možda Tescu ili Carrefouru.

Posljedice za Todorića

Francuzi su regiju 'napali' s istočne strane – otvorili su trgovine u Bugarskoj, a još se spominje i Srbija. Do danas nisu ušli u Hrvatsku ni u Sloveniju, pa tako nisu kupili ni vodećeg slovenskog trgovca. Najuporniji je u tome bio Ivica Todorić, koji je kasnije preuzeo Mercator, i dobrim dijelom zbog toga bankrotirao.

A da je Carrefour bio samo malo uporniji s Mercatorom, moguće da bi i danas Agrokor i dalje poslovao sa starim imenom i vlasnikom.