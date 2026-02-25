Kraj ere jeftinih paketa: EU oporezuje Temu i Shein

EU uvodi prijelaznu carinu na male pakete do 150 eura kako bi zaštitila domaće trgovce i povećala proračunske prihode

Vijeće Europske unije službeno je potvrdilo nova carinska pravila za male pošiljke koje u EU najčešće stižu putem internetske trgovine, čime započinje značajna promjena u reguliranju prekogranične e-trgovine. Prema novim pravilima, ukida se dosadašnje oslobođenje od carine za pakete vrijednosti do 150 eura. Time se želi ukloniti neravnopravan položaj europskih trgovaca u odnosu na prodavače iz trećih zemalja koji su koristili ovu povlasticu.

Carinske pristojbe na svu robu koja ulazi u EU počet će se primjenjivati nakon što 2028. godine postane operativan novi Carinski podatkovni centar EU-a. Makis Keravnos, ministar financija Cipra, poručio je kako globalni rast e-trgovine zahtijeva prilagodbu europskih carinskih pravila te naglasio da je ukidanje zastarjelog izuzeća važno za zaštitu poslovanja unutar Unije i suzbijanje nepoštenih tržišnih praksi.

Privremena paušalna carina od 3 eura

Do pune implementacije reforme, države članice dogovorile su prijelazno rješenje. Od 1. srpnja 2026. uvodi se privremena paušalna carina od 3 eura na male pakete vrijednosti do 150 eura koji se izravno šalju potrošačima u EU.

Carina će se obračunavati po svakoj pojedinoj kategoriji proizvoda unutar paketa, prema tarifnim podbrojevima. Primjerice, ako paket sadrži proizvode iz dvije različite tarifne kategorije, ukupna carina iznosit će 6 eura. Ova prijelazna mjera primjenjivat će se do 1. srpnja 2028., uz mogućnost produljenja, nakon čega će je zamijeniti redovne carinske tarife.

Fiskalni učinci

Novi sustav trebao bi imati pozitivan učinak na prihode EU-a i nacionalne proračune. Carine su tradicionalni vlastiti prihod Unije, dok države članice zadržavaju dio prikupljenih sredstava kao naknadu za troškove naplate. Iz Vijeća ističu da se ova privremena carina razlikuje od predložene naknade za rukovanje, o kojoj se još raspravlja u okviru šire carinske reforme.

Reforma dolazi u trenutku snažnog rasta prekogranične e-trgovine. Prema podacima Europske komisije, broj malih paketa koji ulaze u EU udvostručuje se svake godine od 2022., a samo u 2024. godini na tržište Unije stiglo ih je 4,6 milijardi, pri čemu čak 91 posto dolazi iz Kine.

EU trenutno provodi sveobuhvatnu modernizaciju carinskog sustava kako bi odgovorila na rastuće trgovinske tokove, fragmentirane nacionalne sustave, ubrzani rast e-trgovine i promjenjive geopolitičke okolnosti. Pregovori između Vijeća i Europskog parlamenta o konačnom obliku reforme i uspostavi novog Carinskog podatkovnog centra još su u tijeku.