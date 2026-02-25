Amerika aktivirala 'nuklearnu opciju', Europa izvlači bazuku

Dok Peking uzvraća blokadom rijetkih metala, Europa skida rukavice i aktivira Instrument za borbu protiv prisile i traži druga tržišta

Europa mora skinuti rukavice kad razgovara s SAD-om te bez oklijevanja i trunke sentimentalnosti nove prilike potražiti na drugim tržištima. Okrenimo se Indiji, zemljama Mercosura, sva su ta tržišta bolja od SAD-a – zaključak je to većine europskih think tankova koji su, nakon što je u petak 20. veljače 2026. Vrhovni sud SAD-a donio odluku koja je trebala biti ultimativna krotiteljica ambicija Donalda Trumpa, imali itekako naporan vikend.

U petak popodne po europskom vremenu u povijesnoj je presudi Vrhovni sud srušio Trumpove dotadašnje globalne carine proglasivši ih neustavnim prekoračenjem ovlasti. Premda se na trenutak činilo da je pobijedila pravna država, javio se američki predsjednik – koji ne samo da ne prihvaća poraz, nego se vratio jači i agresivniji. Spornu presudu iskoristio je za frontalni napad na 'nelojalne' suce (koje je, inače, sâm postavio), e da bi zatim najavio 'nuklearnu opciju' aktiviravši članak 122. Zakona o trgovini iz 1974., koji je desetljećima skupljao prašinu u podrumima američke pravne povijesti. Drugim riječima, našao je pravnu mogućnost i najavio globalne carine od 15 posto na apsolutno sav uvoz koji prelazi američku granicu.

Kraj ekonomske naivnosti

Šok i nevjericu u hodnicama u Bruxellesu zamijenio je muk. Čak i oni najpomirljiviji europski birokrati odjednom su shvatili da od diplomatskih rješenja neće biti ništa i da se Europa, kao jedno od najatraktivnijih tržišta na svijetu, ipak mora postaviti prgavije u odnosu s Washingtonom.