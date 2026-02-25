Geopolitika trgovine

Amerika aktivirala 'nuklearnu opciju', Europa izvlači bazuku

25. veljače 2026.
Carine, trgovina, Donald Trump, SAD, barijere
foto Shutterstock
Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić

Dok Peking uzvraća blokadom rijetkih metala, Europa skida rukavice i aktivira Instrument za borbu protiv prisile i traži druga tržišta

Europa mora skinuti rukavice kad razgovara s SAD-om te bez oklijevanja i trunke sentimentalnosti nove prilike potražiti na drugim tržištima. Okrenimo se Indiji, zemljama Mercosura, sva su ta tržišta bolja od SAD-a – zaključak je to većine europskih think tankova koji su, nakon što je u petak 20. veljače 2026. Vrhovni sud SAD-a donio odluku koja je trebala biti ultimativna krotiteljica ambicija Donalda Trumpa, imali itekako naporan vikend.

U petak popodne po europskom vremenu u povijesnoj je presudi Vrhovni sud srušio Trumpove dotadašnje globalne carine proglasivši ih neustavnim prekoračenjem ovlasti. Premda se na trenutak činilo da je pobijedila pravna država, javio se američki predsjednik – koji ne samo da ne prihvaća poraz, nego se vratio jači i agresivniji. Spornu presudu iskoristio je za frontalni napad na 'nelojalne' suce (koje je, inače, sâm postavio), e da bi zatim najavio 'nuklearnu opciju' aktiviravši članak 122. Zakona o trgovini iz 1974., koji je desetljećima skupljao prašinu u podrumima američke pravne povijesti. Drugim riječima, našao je pravnu mogućnost i najavio globalne carine od 15 posto na apsolutno sav uvoz koji prelazi američku granicu.

Kraj ekonomske naivnosti

Šok i nevjericu u hodnicama u Bruxellesu zamijenio je muk. Čak i oni najpomirljiviji europski birokrati odjednom su shvatili da od diplomatskih rješenja neće biti ništa i da se Europa, kao jedno od najatraktivnijih tržišta na svijetu, ipak mora postaviti prgavije u odnosu s Washingtonom.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Eu#Sad#Trgovina#Carine#Donald Trump#Bruxelles#Indija#Mercosur#Anti-coercion Instrument
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right