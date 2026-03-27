Generali zbog rekordne dobiti isplaćuje 15 posto višu dividendu

Talijanski osiguravatelj prošlu je godinu zaključio s najboljim operativnim rezultatom u povijesti, u iznosu od osam milijardi eura

Talijanska osiguravajuća kuća Generali ostvarila je rekordnu operativnu i prilagođenu neto dobit u uspješnoj prvoj godini strateškog plana. Kako stoji u priopćenju, bruto zaračunate premije porasle su na 98,1 milijardi eura što je 3,6 posto više, ponajprije zahvaljujući snažnom rastu u segmentu neživotnih osiguranja od gotovo osam posto.

Neto priljevi u segmentu životnih osiguranja dosegnuli su 13,5 milijardi eura, poduprti rastom u područjima zaštite i zdravlja te Unit-Linked i hibridnih proizvoda. Vrijednost novog poslovanja povećana je na 3,1 milijardu eura, odnosno 6,2 posto. Najbolji operativni rezultat u povijesti, u iznosu od osam milijardi eura (+9,7%), potaknut je rastom u svim poslovnim segmentima.

Dividenda na 1,64 eura

Prilagođena neto dobit dosegla je rekordnih 4,3 milijarde eura (+14,5%), a prilagođena dobit po dionici (EPS) porasla je na 2,85 eura (+16,2%). Ukupna imovina pod upravljanjem (AUM) narasla je na 900 milijardi eura i veća je četiri posto, uz 16 milijardi eura neto priljeva u segmentu upravljanja imovinom.

Lanjsko poslovanje rezultiralo je izrazito snažnom kapitalnom pozicijom, s omjerom solventnosti od 219 posto (prema 210 posto u 2024.), zahvaljujući snažnom normaliziranom generiranju kapitala Grupacije.

Upravi će se predložiti gotovo 15 posto višu dividendu od 1,64 eura po dionici i otkup dionica u vrijednosti 500 milijuna eura. Philippe Donnet, glavni izvršni direktor Generali Grupacije, izjavio je kako rekordni rezultati u 2025. godini označavaju iznimno uspješnu prvu godinu provedbe strateškog plana ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’ i potvrđuju kontinuirano stvaranje vrijednosti za sve dionike.

- U okruženju koje je i dalje obilježeno visokim stupnjem neizvjesnosti dodatno smo ojačali našu poziciju pravog Lifetime Partnera za sve naše klijente, pružajući im zaštitu, stabilnost i sigurnost. Fokus na izvrsnost u ključnim kompetencijama očituje se u vrhunskim rezultatima u segmentu neživotnih osiguranja, uz snažnu temeljnu tehničku profitabilnost te u vodećim neto priljevima u životnim osiguranjima. Segment upravljanja imovinom također je ostvario zamah zahvaljujući solidnim neto priljevima - kazao je Donnet.

Poslovanje po segmentima

Promatrano po segmentima, operativni rezultat segmenta životnih osiguranja povećao se na 4,15 milijardi eura (+4,3%), dok se vrijednost novog poslovanja poboljšala na 3,14 milijardi eura (+6,2%). Operativni rezultat u segmentu neživotnih osiguranja vrlo je snažno porastao na 3,66 milijardi eura (+20%), uz poboljšanje kombiniranog omjera na 92,6 posto, dok je nediskontirani kombinirani omjer nastavio vrlo pozitivan trend te iznosi 94,3 posto.

Segment je također imao koristi od poboljšanog nediskontiranog tekućeg omjera šteta iz redovnog poslovanja i manjeg utjecaja prirodnih katastrofa, djelomično umanjenog utjecajem naknadnih korekcija iz prethodnih godina. Operativni rezultat segmenta Asset & Wealth Management-a dosegnuo je 1,19 milijardi eura (+1,5%), ponajprije zahvaljujući rastu rezultata u segmentu upravljanja imovinom, koji je porastao na 662 milijuna eura (+7,5%).