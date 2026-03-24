HT predlaže dividendu od 1,69 eura po dionici

Uprava i Nadzorni odbor Hrvatskog telekoma (HT) predlažu dioničarima isplatu dividende od 1,69 eura po dionici, što je pet centi više nego lani, odnosno u ukupnom iznosu 129,1 milijun eura, a isplatit će se iz neto dobiti ostvarene 2025. godine, objavili su u utorak iz tog telekoma.

Nadzorni odbor HT-a dao je suglasnost na integrirani godišnji izvještaj za poslovnu godinu 2025., obavijestivši o tome i Upravu. O isplati dividende odlučivat će glavna skupština dioničara, koja će se održati 7. svibnja, kao i o prijedlogu Uprave i NO-a o raspodjeli neto dobiti iz 2025.

Uz 129,1 milijun eura predviđenih za isplatu dividende dioničarima, ostali dio neto dobiti iz 2025. od gotovo 10 milijuna eura (9,98 milijuna) predlaže se raspodijeliti u zadržanu dobit.

Za iznos dividende za 2025. od 1,69 eura po dionici iz HT-a kažu da predstavlja omjer isplate dividende u odnosu na ostvarenu dobit od 92,8 posto, a riječ je i o tri posto višoj dividendi u odnosu na godinu prije. Navode i da na jučerašnju zadnju cijenu dionice od 39,90 eura to predstavlja dividendni prinos od 4,2 posto.

Dividenda se planira isplatiti 3. srpnja 2026. svim dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 5. lipnja 2026. Datum od kojega bi se trgovalo dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 3. lipnja 2026.

Iz HT-a iznose i da Uprava za 2026. trenutno očekuje isplatu dividende u iznosu od minimalno jednog eura po dionici, uz napomenu da će pratiti učinke različitih parametara koji mogu imati utjecaj na kretanje dividende te predložiti konačni iznos.

HT je najveći pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, koji ima oko 700 tisuća korisnika u fiksnoj i 2,6 milijuna korisnika u mobilnoj mreži, te 700 tisuća širokopojasnih pristupnih linija.

Cijena dionice HT-a jutros na burzi porasla je 1,25 posto, na 40,4 eura, a s prometom od 23,7 tisuća eura nalazi se među tri najlikvidnije.